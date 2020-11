Le video guide di PdB



Quello relativo alla fragilità ossea è un rischio che in genere, specie nelle donne in menopausa, tende ad aumentare con l’avanzare dell’età. Ragion per cui, per la salute delle ossa, è necessario cambiare o comunque seguire un regime alimentare ricco di calcio. Ecco allora la dieta giusta per chi si chiede come rinforzare le ossa e le articolazioni. Fermo restando che il regime alimentare migliore, e personalizzato, è sempre quello indicato e prescritto dal nutrizionista.

Nel dettaglio, la prima cosa da dire, sul regime alimentare per rinforzare le articolazioni, è quella per cui il corpo deve mantenere il giusto tono muscolare. E questo può avvenire attraverso un adeguato apporto proteico. E quindi è necessario inserire nella dieta le proteine nobili come quelle del pesce, per esempio quelle del salmone e del merluzzo.

Detto questo, la corretta alimentazione per rinforzare le articolazioni, anche attraverso il mantenimento del tono muscolare, è una condizione necessaria ma non sufficiente. In quanto occorre pure abbinare l’attività fisica che, nello specifico, può spaziare dalla ginnastica posturale alla semplice camminata veloce di 30 minuti al giorno, e passando per le attività in acqua che alleviano lo sforzo e, nello stesso tempo, sono ottime pure per chi ha già le articolazioni sofferenti in quanto, per esempio, ha il problema dell’artrosi.

Latte, latticini e frutta secca come rimedio naturale contro la fragilità ossea

Per quel che riguarda invece i cibi che naturalmente rinforzano le ossa ci sono chiaramente il latte ed i latticini che sono notoriamente ricchi di calcio. Ma pure le uova, il pesce, come sopra indicato pure per l’apporto proteico. E lo stesso dicasi per gli agrumi, per i legumi e per la frutta secca. A partire dalle noci e passando per le mandorle, per i pistacchi e per le nocciole.