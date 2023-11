Le strade più belle del Mondo in Italia: 3 itinerari a costo zero da nord a sud del Belpaese

Quali sono le strade più belle del Mondo? Forse quelle in cui il tempo sembra essersi fermato o quelle che regalano emozioni a chiunque le percorra. Difficile stabilirlo, perché il giudizio nasce da gusti personali. Ce ne sono alcune però che vale la pena percorrere a piedi almeno una volta nella vita.

Voglia di viaggiare a costo zero o quasi? Può bastare percorrere a piedi una strada bellissima in una città meravigliosa. Un pranzo al sacco da consumare nel verde pubblico o un panino al volo che costa pochi euro. Per passare una giornata straordinaria non serve altro. Un po’ di carburante, quello sì, per andare alla scoperta delle strade più belle del Belpaese.

Dove il colore è bellezza

Per stabilire quali fossero le strade più belle del Mondo, l’agenzia immobiliare inglese GetAgent ha usato un sistema decisamente singolare. Ha mostrato a 40 volontari le immagini digitali di 50 strade sparse in tutto il Mondo. Un software di tracciamento oculare ha poi registrato quante volte lo sguardo di ciascuno dei 40 partecipanti si soffermasse su una foto e per quanto tempo. Da questi dati è nata una classifica che premia una via italiana, via Baldassarre Galuppi sull’isola di Burano, a Venezia. È un susseguirsi di casette colorate in cui le tinte pastello si alternano a colori più intensi. Via Baldassarre Galuppi conduce alla piazza omonima in cui si trova la famosa scuola dei merletti, lungo un percorso suggestivo che riempie lo sguardo. Secondo la ricerca di GetAgent lo straordinario risultato estetico è dato dall’affiancamento dei colori non casuale, ma rispondente a precisi criteri cromatici. Uno spettacolo stupendo.

Le strade più belle del Mondo

A stilare una classifica delle strade più belle del Mondo ci ha provato anche l’emittente americana CNN. Questa volta la scelta ricade su via dei Coronari a Roma, la strada che collega via del Curato a via di Sant’Agostino nel rione Ponte. Via dei Coronari è lunga appena 500 metri eppure straordinariamente affascinante. Cosa la rende così speciale? Sicuramente il fascino dei palazzi rinascimentali ma anche la storia che continua a raccontare. Questo tratto di strada diritta, recta, era la preferita dei pellegrini per raggiungere la Basilica di San Pietro. Proprio per questo ospitava tanti negozietti di venditori di corone, i coronari, che danno il nome alla via. Nel ‘500 la strada divenne famosa per essere abitata da cortigiane famose come Fiammetta, l’amante di Cesare Borgia. Ora i piccoli negozi vendono souvenir per turisti ma la strada non h perso il suo fascino.

Le vie romantiche

Il magazine d’arredamento Architectural Digest ci porta invece in Toscana, a Pienza. Qui troviamo le strade più romantiche di sempre: via dell’Amore, via del Bacio, via della Fortuna e via del Buia. Pienza è un borgo della Val d’Orcia dichiarato Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Fu papa Pio II a farne un gioiello architettonico affidando a due artisti del tempo, Leon Battista Alberti e a Bernardo Rossellino, il compito di trasformarlo in un capolavoro del Rinascimento. Tra gli edifici in pietra arenaria e calcarea gli innamorati di tutto il Mondo passeggiano mano nella mano e si scambiano promesse d’amore.