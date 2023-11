Tra le Mid Cap del Ftse Mib abbiamo assistito a un’ottima performance per WIIT. Queste azioni vengono da un lungo ribasso, ma adesso potrebbero essere nella condizione di partire al rialzo. D’altra parte, anche per gli analisti ci sono tutte le condizioni per un rialzo che potrebbe portare anche a un raddoppio delle quotazioni.

Le raccomandazioni degli analisti

Sono solo 5 gli analisti che coprono il titolo WIIT, ma il loro rating è molto buono. Quattro, infatti, esprimono la raccomandazione Compra adesso, mentro 1 quella Compra. In media, quindi, la raccomandazione sul titolo è Compra adesso.

L’ottimismo degli analisti si evince anche dai target di prezzo pubblicati. In media il prezzo obiettivo a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore al 55%. Anche nello scenario più pessimistico, però, si parla di una sottovalutazione di oltre il 30%. Nel caso migliore, invece, gli analisti vedono una sottovalutazione di oltre il 90%

Ottima performance per WIIT che potrebbe continuare a salire, ma fino a dove? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo WIIT (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 1 novembre in rialzo del 3,38% rispetto alla seduta precedente a quota 15,28 €.

Ottima seduta per il titolo che prosegue il suo rialzo secondo lo scenario indicato in figura e continua ad acquisire forza relativa rispetto al Ftse Mib. L’unico aspetto non proprio positivo della seduta del 1 novembre è che il rialzo non è stato accompagnato da volumi in aumento.

Allo stato attuale il rialzo potrebbe trovare un ostacolo importante in area 15,58 €. Oltre, poi, potrebbe spingersi verso il punto di inversione in area 16,60 € dove la probabilità di assistere a un cambio di tendenza è massimo. Nel breve, invece, i ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 14,56 €.

