Veloci, semplici, freschi e leggeri. È questo l’identikit dei nostri pasti non appena valichiamo quella zona rossa di caldo cocente che va da giugno ad agosto. I nostri menu, infatti, mettono al bando piatti elaborati arricchendosi, invece, di ricette senza cottura e a prova dei più inesperti ai fornelli.

Tra le varie portate spesso troviamo il pesce, ideale per non appesantirsi. Non possono mancare, inoltre, le attesissime verdure di stagione, come i peperoni da cucinare come secondo piatto o le melanzane per ottimi antipastini.

In quest’elenco troviamo anche tanti piatti unici, come la caprese con pomodoro e mozzarella o la bresaola in piatto condita con rucola e Grana.

Un’alternativa molto apprezzata, poi, sono le insalatone, regine delle tavole estive. Molto spesso le prepariamo miscelando lattughe e ortaggi crudi di vario genere; altre volte, invece, usiamo i legumi oppure il riso.

A spopolare, però, sono le insalate fredde a base di pasta, come quella cremosissima che scopriremo nell’articolo di oggi, alternativa ideale proprio alla solita caprese o bresaola condita.

Ingredienti

400 grammi di pasta corta, anche integrale;

80-100 grammi di rucola;

60 grammi di pinoli;

60 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.

10-15 pomodorini tipo ciliegino;

120-140 grammi di speck tagliato a listarelle;

200 grammi di mozzarella, fior di latte o bufala.

Invece di caprese o bresaola condita per salvare pranzi e cene d’estate prepariamo questa insalata di pasta fredda facile e cremosa

Iniziamo il procedimento tostando i pinoli in una padellina fino a renderli dorati e leggermente bruciacchiati. Poi, laviamo la rucola, asciughiamola per bene e trasferiamola in un mixer o frullatore.

A questa aggiungiamo un pizzico generoso di sale, i pinoli, lo spicchio d’aglio pelato, il Parmigiano e frulliamo.

Contemporaneamente versiamo a filo tanto olio Evo quanto basta per creare un pesto cremosissimo e omogeneo.

Teniamo da parte il pesto, riponendolo in frigorifero, e dedichiamoci ai pomodori.

Dopo averli tagliati a metà facciamoli saltare in una padella antiaderente con poco olio Evo e del sale.

Versiamoli all’interno di una ciotola capiente e nella stella padella, ripulita dell’olio, versiamo lo speck a listarelle per renderlo croccante.

Rosoliamolo a fiamma viva per qualche minuto, rigirandolo spesso, e dopo uniamolo ai pomodorini.

Quando la pasta sarà pronta, versiamo anch’essa nella ciotola insieme allo speck e ai pomodorini. Poi, aggiungiamo il pesto e mescoliamo per bene. Infine, completiamo con la mozzarella tagliata a cubetti e con un generoso giro d’olio Evo a crudo.

Allora, invece di caprese o bresaola condita per rendere superlativi pranzi e cene durante l’estate proviamo questa particolare e cremosa pasta all’insalata.

