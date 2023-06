Le spiagge più belle dove andare con i cani in Italia e alcuni consigli utili 

In molte famiglie c’è la presenza di un amico speciale. Si tratta degli animali domestici. Oltre a pesciolini, ricci e criceti ci fanno compagnia soprattutto i gatti. L’estate è attesa per rilassarsi e divertirsi. C’è chi sceglie di portare in vacanza il proprio cane, il compagno peloso preferito da molti in Italia. È necessario però stare attenti ad alcuni accorgimenti. Ecco qualche bella spiaggia dove andare insieme al proprio cucciolone e come comportarci.

Durante l’anno al ritorno dal lavoro o dalla scuola molte persone trovano ad attenderli a casa degli amici stupendi. Parliamo degli animali da compagnia. Tra i preferiti c’è il cane. Ci sono tantissime razze con caratteri diversi. Nei canili possiamo anche scegliere dei meticci come compagni per la vita. Arrivati all’estate alcuni preferiscono lasciarli in una pensione. Si possono però portare con noi quasi ovunque. Sono diffusi sul territorio infatti molte strutture ricettive pet friendly. Se la nostra meta è il mare, bisogna fare attenzione ad alcune cose.

Le regole da seguire

Prima di organizzare una vacanza al mare con il nostro amico peloso dovremmo fare una cosa. È necessario infatti informarsi sul sito del Comune o presso la Polizia locale sul regolamento vigente sul territorio e sulle spiagge. In generale, in mancanza di una segnaletica specifica, si possono portare i cani al mare. In particolare si può liberamente passeggiare con il pelosetto al guinzaglio sulla battigia. Nel caso degli stabilimenti privati l’ingresso agli animali è a discrezione della struttura. È raccomandabile comunque tenere sempre al guinzaglio l’animale e a portata di mano la museruola se ce la chiedono.

Per la serenità del nostro amico, mettiamogli una pettorina impermeabile. Dopo la nuotata laviamolo con acqua dolce e asciughiamolo con un asciugamani. Facciamolo riposare accanto a noi su una stuoia e sotto l’ombrellone. Possiamo inoltre passare una crema protettiva su muso e altre parti. Chiediamo al nostro veterinario. Portiamo inoltre con noi paletta, sacchettini, acqua da bere, ciotolina e snack leggeri.

Le spiagge più belle dove andare con i cani in alcune Regioni italiane

In Italia ci sono molte spiagge dove trascorrere momenti indimenticabili e divertenti con il nostro cane. Ad esempio, in Sardegna sarebbero più di 20. Alcune sono Dog Beach Zaccurru a Tortolì, Porto Fido a Santa Teresa di Gallura e Dog Beach alla Spiaggia di Giunco a Carloforte.

In Sicilia troviamo tra tante la spiaggia libera di Siculiana Marina, Bau Bau Beach a Siracusa e Lido Playa Sole Luna a Taormina.

Se vogliamo andare in Puglia, troveremo molte spiagge dog friendly tra cui Il Gabbiano a Rodi Garganico, Spiaggia di Salmarino e Fantasy Beach a Vieste.

Citiamo, infine, delle spiagge in cui andare con i cani in Toscana. Per esempio c’è il Bagno San Francesco a Forte dei Marmi, il Bagno Maestrale a Lido di Camaiore e la spiaggia libera a Orbetello.

Queste sono tra tante le spiagge più belle dove andare con i cani. Ricordiamo di informarsi sempre per conoscere nel dettaglio le regole comunali e degli stabilimenti.