Un capello sano lo si riconosce facilmente: i capelli lucidi sono quelli le cui cuticole sono ben adese al fusto. In un capello danneggiato le cuticole tenderanno a “sollevarsi”, causando crespo e opacità. SOS capelli secchi e stopposi come paglia: ecco come risolvere il problema.

Cosa NON fare

Se i vostri capelli sono molto rovinati, non fate assolutamente decolorazioni sul biondo. Li priverete ulteriormente di cheratina. Sì invece a trattamenti alla cheratina, riflessanti o tinte del vostro colore naturale per donare più corpo e volume ai capelli. Un’altra tip è di non tenere i capelli nell’asciugamano per troppi minuti (ne bastano uno o due), così da non farli seccare troppo.

Vietato utilizzare acqua troppo calda sotto la doccia! Usatela tiepida, così li manterrete più soffici. Bandite assolutamente la piastra o phon troppo caldi, meglio un’asciugatura al naturale. Assolutamente non evitare di applicare protezione solare sui capelli: non solo rischierete di trovarvi i capelli sbiaditi, ma pure cute e capelli rischiano danni per i raggi UV.

SOS capelli secchi e stopposi come paglia? Ecco come averli morbidi e fluenti in vista dell’estate

Per capelli morbidi e sani, innanzitutto spuntate le lunghezze: spesso i capelli non hanno una degna messa in piega perché troppo lunghi o sfibrati sulle punte. Asciugate i capelli con il phon a temperatura fredda o medio-bassa per non stressarli ulteriormente.

Utilizzate prodotti come l’olio di cocco da tenere in posa come maschera, maschere ristrutturanti alla cheratina o la linea Olaplex. Usate poi spazzole adatte, come quelle con setole di cinghiale per capelli lisci, soffici ed extra-morbidi. Provate l’aceto come ultimo risciacquo per chiudere le squame e applicate il balsamo lamellare post-shampoo, utile in caso di capelli danneggiati. Infine, usate una protezione notturna come federe di seta, cuffie in raso e nastri per capelli rigorosamente di seta.

Lettura consigliata

Passione incendiaria e weekend da ricordare per Gemelli e Leone: ecco l’oroscopo della settimana segno per segno