Le spiagge più belle del Mondo nel 2023 che dobbiamo vedere almeno una volta nella vita. E una è italiana!

Finalmente giugno è arrivato ed è tempo di programmare le vacanze al mare. E come sempre a rendere più facile la scelta arrivano le classifiche delle destinazioni migliori. Quelle che stiamo per scoprire riguardano le spiagge più belle del Mondo. Paradisi terrestri che non potranno mancare nel viaggio della nostra vita.

Giugno è appena iniziato e puntualmente sono già arrivate le prime classifiche sulle mete turistiche estive più belle dell’anno. Abbiamo scoperto qualche tempo fa le migliori destinazioni low cost nel nostro Paese. Adesso è il momento di guardare alle spiagge e di scoprire le più belle del pianeta. Non abbiamo ancora deciso dove andare in vacanza quest’estate? Ecco le spiagge più belle del Mondo nel 2023. Località incredibili che dovremmo visitare almeno una volta nel corso della vita.

Lucky Bay e Cable Beach: le spiagge più belle sono in Australia

Le classifiche che mettono in fila le spiagge sono molte. Tra le più prestigiose ci sono quelle del sito specializzato World’s 50 Best Beaches e quella di Tripadvisor. Il primo mette al primo posto la meravigliosa Lucky Bay nella parte occidentale dell’Australia. Un paradiso lungo circa 5 km fatto di sabbia bianchissima e acque incredibilmente cristalline.

Non è da meno Cable Beach, tra le migliori 10 di Tripadvisor. Affacciata sull’Oceano Indiano, questa spiaggia si prende il posto in classifica grazie alle piscine naturali incastonate tra le rocce e agli splendidi colori dei tramonti.

Quelle europee che meritano un viaggio

Tra le spiagge da vedere almeno una volta nella vita c’è anche tantissima Europa. Per ragioni di spazio ne citeremo soltanto 3 ma sono vere e proprie opere d’arte naturali. La prima è la spiaggia di Reynisfjiara in Islanda. Un litorale nero fatto di sabbia vulcanica con due imponenti faraglioni a completare lo scenario da cartolina. La seconda è la spiaggia del Navagio in Grecia. Un luogo famoso per la presenza di un relitto vicino alla riva e per regalare uno dei panorami più belli del Pianeta. Che dire, infine, della portoghese Praia de Falesia in cui il contrasto tra acque oceaniche e sabbia bianca è semplicemente indimenticabile?

Le spiagge più belle del Mondo nel 2023: le perle italiane

Non potevano mancare nelle varie classifiche anche le spiagge italiane. La Sardegna è una delle regioni più ricche del pianeta a livello di spiagge e spettacoli naturali. Tra queste spicca la celebre Cala Goloritzé, una delle calette incontaminate più belle dello Stivale. Non è semplice arrivarci ma una volta a destinazione le nostre fatiche saranno ampiamente ripagate da uno spettacolo unico nel suo genere.

Veramente meravigliosa anche la celebre Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. La ritroviamo ogni anno in classifica e il motivo è facile da capire. Visitarla significa entrare in un paesaggio che sembra uscito da un altro Mondo fatto di sabbia bianca, acque trasparenti e un microclima davvero straordinaria.