Spopola lo stile Mercoledì Addams: consigli per ricreare alla perfezione l’outfit del personaggio cult interpretato da Jenna Ortega

Lo stile gotico è sempre esistito ed era di moda negli anni ’80. Oggi, col successo della serie tv “Mercoledì Addams”, è ritornato in auge con una vera e propria esplosione. Vediamo allora tanti utili consigli per ricrearlo alla lettera, dal trucco ai capelli, dall’abbigliamento fino all’espressione da assumere e mantenere.

“Mercoledì Addams” è la serie tv che ha letteralmente spopolato in questi mesi. Realizzata dal maestro del cinema gotico, Tim Burton, ha fatto diventare un vero e proprio fenomeno la giovane Jenna Ortega, nel ruolo della protagonista. In maniera più o meno “professional”, un po’ tutti ci siamo ritrovati a scimmiottare l’ormai famosissimo balletto divenuto virale, o almeno a canticchiare la melodia. Ma ciò che più affascina di questo personaggio piuttosto cupo ed enigmatico è anche il suo stile. Ricrearlo non è difficile.

Spopola lo stile Mercoledì Addams: consigli per il gotich style

Per ricreare perfettamente l’outfit di Mercoledì bisogna prendere come modello le bambole gotiche. L’uniforme di Mercoledì è a righe nere e grigie. In fatto cromatico, quindi, la scelta deve ricadere sul nero; al massimo sulle gradazioni più scure del grigio. Per quanto poi riguarda i capi di vestiario, preferire felpe oversize, cardigan lunghi, maglioncini a scacchi. E ai piedi, Dr. Martens, sneakers con platform o mocassini con suola chunky.

Pe quanto riguarda i capelli, l’ideale sarebbe averli di natura di un bel nero corvino. Oltre alle 2 trecce che pendono ai lati del volto, Mercoledì, sfoggia una frangia pari e piena. Se avete capelli troppo corti o radi, potete infoltire la chioma applicando delle extension.

Come ricreare un trucco gotico

Dato che spopola lo stile Mercoledì Addams, ecco alcuni consigli di make-up.

Il beauty look di Mercoledì si contraddistingue per pallore spettrale, occhiaie profonde e contouring marcatissimo, che fanno da contrasto con mascara nero e labbra scure.

Per riprodurre un incarnato diafano occorre applicare una base opaca, con qualche leggera ombra eseguita con un contouring freddo. Volendo, è possibile dare un leggerissimo tocco di colore alle guance con accenti bordeaux o rosa pallido. La nota colorata creerà un po’ di volume e saprà illuminare l’effetto globale.

Per gli occhi, puntare sul trucco smoked eyes, usando ombretti opachi e rigorosamente scuri: nei toni del nero e del grigio scuro. Creare ombreggiature che allungano lo sguardo. Non lesinare col mascara.

Infine, per le labbra, completare il tutto con rossetti scuri: nero, vinaccia, bordeaux molto scuro. Da ultimare con finish matte.A questo punto, se si vuole ricreare lo stile di Mercoledì alla perfezione, occorre imparare ad assumere quel suo tipico sguardo freddo, severo e penetrante. Per avere uno sguardo vuoto bisogna abbassare il mento e guardare verso l’alto, attraverso la lunga frangia. Infine, rilassare i muscoli facciali così da apparire priva di qualunque emozione.