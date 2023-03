Ecco un cantante che ha una moglie più ricca di lui. A quanto ammonta il loro patrimonio?

Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un argomento che sta spopolando sul web: un DJ e cantante famoso ha dichiarato di avere meno soldi della moglie e non solo. Ecco cosa ha rivelato su di lei e tutto sul loro patrimonio.

“Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro”. È una parte della confessione del cantante su sua moglie più ricca. Una dichiarazione che ha fatto impazzire tutti sui social media e online. Tantissimi portali ne stanno parlando ma nessuno precisa i dettagli.

Scopri di chi si tratta, le dichiarazioni ufficiali e di quanti soldi parliamo.

Ecco un cantante ha una moglie più ricca di lui. A chi ci riferiamo?

Qual è la situazione finanziaria di cantanti, attori, personaggi e vip famosi? A possedere un grande patrimonio non sempre sono gli uomini. A confermarlo è il dj Francesco Facchinetti, figlio del famosissimo cantante Roby Facchinetti del gruppo Pooh. In questo caso, la moglie, Wilma Faissol, è più ricca di lui.

La dichiarazione del dj sulla moglie

Secondo quanto emerge dal giornale IlMessaggero, Francesco Facchinetti mentre risponde ad alcune domande da parte dei suoi fan, specifica la sua situazione economica, con queste parole in modo ironico:

“Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne devono spendere tutto. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa”.

Questa confessione su Wilma, la mamma dei suoi figli di origini brasiliane ha fatto il giro del web. Perché? Il suo ricco patrimonio ha incuriosito tutti. Scopriamolo.

Patrimonio di Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti: quanti soldi?

Ecco un cantante che ha una moglie più ricca di lui, ma a quanto ammonta la ricchezza economica di questa famiglia. Il sito web Money ha spiegato che solo l’azienda fondata nel 2014 con Niccolò Vecchiotti, la NewCo Management: “Ha visto crescere il fatturato anno su anno, raggiungendo i 3,6 milioni di euro nel 2017, e superando i 7 milioni di euro nel 2019”.

Invece, per fare un confronto migliore, riportiamo la situazione aggiornata al 2015 secondo Wikipedia: “Un patrimonio stimato di 50 milioni di euro. Nel 2005, data la pubblicazione da parte della Agenzia delle Entrate della sua dichiarazione dei redditi si classifica come ventenne più ricco della provincia di Monza e della Brianza.