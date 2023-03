3 segni colpiti da una fortuna sfacciata con l’equinozio di primavera e la congiunzione lunare che distribuisce ricchezza e prosperità

C’è un tempo per seminare, ed uno per raccogliere. Ebbene i frutti sembrano dolcissimi per i segni zodiacali che hanno saputo attendere.

Ritorna la primavera, per certi versi è una data da segnare sul calendario. Il giorno torna ad avere la stessa lunghezza della notte. E sarà sempre più lungo, fino al solstizio d’estate. La natura si risveglia, con tutti i significati atavici che questo comporta. Ci sono poi dei meccanismi celesti in movimento: la luna nuova è tra noi, ed inizia il suo cammino che culminerà settimana prossima con la congiunzione con Marte nella costellazione dei Gemelli. Per alcuni sarà il caso di aprire una bottiglia di spumante. Ecco i 3 segni colpiti da una fortuna sfacciata con l’equinozio che avranno una settimana di soldi e successo.

La Bilancia finalmente in forma

La parola d’ordine per i figli del segno della Bilancia sarà progettualità e bellezza. La Bilancia infatti è notoriamente uno dei segni più eleganti dello zodiaco, attento alla forma e sensibile alle esigenze di armonia. La luna nuova porterà loro un nuovo dolce segreto di cui saranno resi partecipi. Potrà trattarsi di un’idea, di un lavoro, oppure di una nuova conoscenza, ma sarà legato all’elemento etereo, perché avrà la leggera bellezza dei sogni. Ma dovranno prestare attenzione a scorgere questa rivelazione tra i molti fatti che avvengono ogni giorno. Per alcuni potrebbe trattarsi addirittura di un nuovo amore. Ma è bene non fasciarsi la testa con previsioni, perché sorgerà inatteso. Non come avviene per quei 3 segni che invece l’occasione se la creano eccome, fino a rischiare il tradimento.

Lo spirito del rinnovamento sta letteralmente impossessando i figli del segno della Vergine. Normalmente molto, forse troppo, attratti dalla razionalità e dalla perfezione delle cose. Con il potere stravolgente della luce che risorge, si lasceranno andare a qualche gesto irrazionale che li renderà incredibilmente felici. Percepiranno il senso delle cose in maniera più semplice, ma certamente più efficace. Dopo un periodo difficile, gli esponenti del segno della Vergine si sentono finalmente inclini a gesti spontanei di generosità e liberalità. Attenzione però a non prendere scelte di carattere economico con troppa facilità. Come dice un valido consiglio popolare, meglio non fare promesse quando si è felici. Potremmo trovarci vincolati ad emozioni passeggere. Al di fuori del campo economico, godiamoci questa ritorno alla libertà con piena gioia.

I 3 segni colpiti da una fortuna sfacciata con l’equinozio che avranno una settimana di soldi e successo

Il Sagittario è uno dei tre segni al top per questa settimana di profondi cambiamenti simbolici. Il Sagittario percepisce un vento di rinnovamento che lo farà scostare dal pensiero degli altri. Ma in questo frangente non sembrerà percepirlo come un problema, visto che questo essere lontani dall’opinione comune non fa altro che incentivare il loro ego. Che dire, ascoltare il prossimo è fondamentale, specie se sono consigli ponderati di chi ci conosce. Ma ognuno è artefice della propria vita. Dunque è meglio non perdere del tutto la propria libertà, specie se abbiamo un intuito raffinato per le cose. In questa testardaggine e fiducia in sì stessi c’è forse qualcosa di bambinesco, anche se ben altri i segni che hanno la sindrome di Peter Pan.