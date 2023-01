Non sarà un Cartier ma è ugualmente bello: i gioielli per tutte le tasche che non diresti mai low cost

Chopard, Bulgari, Cartier sono nomi che ci fanno sognare. Brand che dettano tendenza e gioielli che sono vere opere d’arte. Ma comprarli ha un costo: minimo quattro cifre. Niente paura se non sono per le nostre tasche, ci sono alternative davvero interessanti nel campo della moda. Pezzi accessibili e di tendenza per poter brillare senza sensi di colpa. Andiamo a conoscerli.

I bijoux economici per illuminare il look senza svuotare la carta di credito sono sempre più in voga, tanto più che non li disdegnano neppure le vip. E sempre più belli. Fabbricati da aziende giovani che risparmiano sulla materia prima ma non sul design. Oggetti in argento, placcati oro e tempestati di cristalli che nulla hanno da invidiare ai gioielli più famosi.

Djula, la Maison parigina che piace alle star

Djula è un’azienda giovane, nata nel 2014 che piace moltissimo alle star. Bella Hadid, Lady Gaga e Katy Perry sono solo alcune tra le sue fans. La particolarità del marchio? Proporre modelli in stile glam rock, oggetti lussuosi ma con un’anima trasgressiva. È questo il segreto del successo. La Maison produce gioielli esclusivi e pezzi unici, ma anche una linea di bijoux a prezzi accessibili. È possibile comprare anelli, orecchini o bracciali con cifre che si aggirano sui 300 €.

Accessorize e ASOS, i gioielli per tutte le tasche

Da quando Kate Middleton li ha indossati, sono diventati famosi. Orecchini di piccoli brand venduti a prezzi che non superano i 30 €. Molto molto low cost. Oggetti placcati oro o con perle finte, ma molto glamour. Se Accessorize e ASOS sono i preferiti della principessa, lei non disdegna altri marchi emergenti come Spells of Love che realizza splendidi monili artigianali come gli orecchini fatti a mano a un prezzo di poco inferiore ai 70 €. Sicuramente per tutte le tasche.

La Manso e Pantera Lilla, i brand da indossare stratificati

Meno di 60 € per gli anelli stile Y2K del marchio La Manso. Sono enormi e colorati e molto amati da Chiara Ferragni. Che in verità esibisce anche monili del calibro di Tiffany e Bulgari, ma non disdegna i bijoux divertenti e colorati purché con logo. Indossa stratificazioni di collane e bracciali e anche gli orecchini, mai un solo paio. Pantera Lilla e Valentina Ferragni Studio sono i brand preferiti. Prezzi molto abbordabili per il primo, leggermente più alti per il secondo.

Non sarà un Cartier ma sicuramente un bijoux di forte impatto visivo

Inseguono la scultura i gioielli di Charlotte Chesnais. Orecchini, anelli, collane e bracciali di forte impatto visivo che reiventano forme classiche e seguono i contorni del corpo con linee fluide e dinamiche. Nato nel 2015 è un brand giovanissimo con prezzi che rimangono al di sotto dei 500 €.

Stessa fascia di prezzo per i monili di Yuta Ishihara, designer giapponese che crea bijoux essenziali, dalle forme pulite e geometriche. Come gli orecchini cubici o quelli perfettamente sferici. Un monile di forte carattere che ha conquistato le donne. Non sarà un Cartier ma non ci farà passare inosservate.