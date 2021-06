Tutti noi d’estate amiamo indossare le scarpe da ginnastica. E se sono bianche poi, ci piace ancora di più. Questa scarpa, infatti, ha il potere di donare quel tocco sbarazzino ma di classe a qualsiasi tipo di outfit. Possiamo indossare questa calzatura sotto un abito lungo per sdrammatizzare il look, per esempio. Oppure, possiamo abbinarla a un paio di jeans o di pantaloni neri. O ancora, possiamo metterle con una bella tuta per avere un look un po’ street e casual. Insomma, la scelta è davvero vasta. Ma questa si può compiere se le nostre scarpe sono effettivamente pulite e tutti sappiamo quanto possa essere complicato mantenerle sempre senza macchie. Per questo vogliamo dare un consiglio che si basa su una soluzione casalinga davvero geniale. Infatti, ecco il trucco geniale per pulire le scarpe da ginnastica bianche per non rovinarle e averle ogni giorno come fossero nuove.

Qual è l’ingrediente magico che renderà le nostre scarpe da ginnastica bianchissime

Mantenere un paio di sneakers sempre bianche non è un gioco da ragazzi. Ma non è neanche impossibile. Basta conoscere qualche piccolo segreto, infatti, per raggiungere questo obiettivo. In questo nostro precedente articolo “Come lavare le scarpe da ginnastica: 4 errori da non fare”, avevamo già dato abbondanti consigli per mantenere le nostre sneakers preferite sempre perfette e splendenti. Ma oggi vogliamo suggerire un’altra azione da compiere, sempre basata sui rimedi naturali, che potrebbe davvero aiutarci. E in questo caso, ad arrivare in nostro soccorso, sarà un ingrediente davvero insospettabile. Stiamo parlando dello shampoo per i capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ecco come utilizzare lo shampoo per rendere le nostre sneakers bianche perfette per ogni occasione

Sembra incredibile, ma sarà proprio lo shampoo a rendere le nostre scarpe bianchissime. E lo farà con l’aiuto di un altro elemento a cui pochissimi avevano pensato: lo spazzolino. Infatti, dovremo versare qualche goccia di shampoo e di acqua calda sullo spazzolino e iniziare a strofinare le nostre scarpe. Con un po’ di olio di gomito, otterremo un risultato davvero fantastico.

Perciò, abbiamo appena svelato il trucco geniale per pulire le scarpe da ginnastica bianche per non rovinarle e averle ogni giorno come fossero nuove! Da oggi potremmo sfoggiare la nostra calzatura con grande fierezza senza paura che ci siano macchie all’orizzonte che rovinino il nostro outfit!