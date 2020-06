Diciamoci la verità, noi donne amiamo le scarpe da ginnastica, ma come pulire le scarpe da tennis bianche a mano? Comode, sbarazzine e vivaci, ci danno quel senso di giovinezza impagabile. Ma, sappiamo anche benissimo, che le scarpe da tennis bianche si sporcano praticamente dopo una sola uscita. E risulta difficilissimo riportarle allo splendore iniziale. Se però non volete lavarle in lavatrice, per paura che si rovinino, ecco che vi spieghiamo come pulire le sneakers bianche a mano.

Come pulire le scarpe da tennis bianche a mano

Per prima cosa armatevi di spugna, spazzolino e latte detergente. Rimuovete la sporcizia superficiale, scuotendo le scarpe all’aperto o in vasca, così che fango e residui di terra vengano eliminati.

Inumidite le scarpe con un panno umido e applicate il latte detergente con lo spazzolino. Più ne usate, meglio è! Passatelo su tutta la superficie della scarpa. Se però le vostre sneakers hanno dei loghi, cercate di stare attente a evitarli mentre passate il detergente! L’immagine verrebbe cancellata, e le vostre scarpe da ginnastica sembrerebbero vecchie e rovinate!

Per il logo, usate semplicemente un po’ di acqua e detersivo, passandoci sopra un panno in modo delicato.

Risciacquate con un panno le scarpe da tennis e lasciatele asciugare in casa (mi raccomando, non direttamente al sole)! Assicuratevi di avere con voi dei fogli di un vecchio giornale, e inseriteli nella scarpa: in questo modo le vostre sneakers non si deformeranno!

Rimedi naturali

Se non avete in casa del latte detergente, nessun problema! Ci sono altri prodotti naturali che potrete usare e che sicuramente avrete nella vostra cucina!

Per prima cosa, il buon caro vecchio bicarbonato. Sembra davvero sia utile per tutto! Applicatelo direttamente sulle macchie da solo, oppure mescolato in un composto con acqua tiepida e aceto di vino. Le vostre sneakers sembreranno appena uscite dal negozio!

Anche il succo di limone sembra essere sempre presente quando si parla di pulizia. Come per il bicarbonato, applicate con lo spazzolino o con un panno il succo di limone sulle zone più sporche della vostra scarpa. Non solo le vostre scarpe da tennis risplenderanno, ma avranno anche un ottimo odore!

Se invece non siete proprio fatti per lavare le vostre cose a mano, e preferite la lavatrice, qui potrete trovare alcuni utilissimi consigli per lavare le vostre scarpe da ginnastica con l’aiuto dell’elettrodomestico!