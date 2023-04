Priyanka Chopra alla première di Citadel incanta i fan con il suo vestito rosso

Priyanka Chopra e Nick Jonas sono sempre più innamorati e il pubblico mondiale è follemente perso della coppia. Alla première di “Citadel” a Londra, serie che la vede come protagonista e che andrà in streaming su Prime Video dal 28 aprile, i due si sono mostrati più uniti che mai. Ma a catturare l’attenzione del pubblico è stato il vestito scelto dall’attrice in onore di una grande stilista inglese scomparsa recentemente.

Come si fa a non amare la coppia Priyanka Chopra e Nick Jonas. Una delle coppie vip più amate del pubblico. Sempre sorridenti, con un’intesa pazzesca, amorevoli l’un l’altra e madly in love. Un’attrice e un cantante che sanno stare al gioco, infatti spesso si prendono in giro, che si supportano e che si stimano a vicenda. Ognuno con una nota carriera alle spalle i due stanno insieme dalla primavera del 2018 e poco tempo dopo sono diventati marito e moglie, con un matrimonio tenuto nel dicembre di quell’anno in India. Nel gennaio 2022 hanno invece annunciato l’arrivo della loro prima figlia da madre surrogata, una bambina chiamata Malti Marie Chopra Jonas come tributo alle rispettive mamme delle due star.

Priyanka Chopra alla première di Citadel

La coppia ha preso parte insieme alla première mondiale di Citadel, la nuova serie di spionaggio con protagonista Priyanka Chopra, che andrà in streaming su Prime Video dal 28 aprile. Non è da sola e nel cast le fanno compagnia anche Richard Madden e Stanley Tucci. Importanti anche i nomi dei produttori e tra questi ci sono i fratelli Anthony e Joe Russo.

Sul red carpet, che si è tenuto a Londra, i due hanno condiviso diversi momenti romantici che hanno fatto impazzire i social. Uno ad esempio quando Nick le ha dato un bacio sulla guancia, oppure quando le ha stretto la mano per essere certo che lei non inciampasse nel suo abito di raso rosso. Abito che ha fatto veramente furore e che ha infiammato il tapis rouge. L’attrice per l’occasione ha indossato un abito draped corsed in satin di seta della collezione Made-to-Order di Vivienne Westwood. Stilista morta recentemente (a dicembre 2022) che ha stravolta la moda ridisegnandola completamente. Ecco allora cosa ha indossato Priyanka Chopra alla première di Citadel.