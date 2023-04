Il mese che va da aprile a maggio è ricco di tantissimi alimenti che possono essere molto utili alla nostra salute. Senza dubbio la frutta e la verdura sulla nostra tavola non possono mai mancare.

Sono alimenti essenziali per l’accrescimento del nostro fabbisogno energetico. Una tipologia di frutto che rappresenta il mese di aprile/maggio è proprio la nespola.

Valori nutrizionali nespole

Le nespole sono un ottimo alimento da un punto di vista nutrizionale, infatti presenta solo 47 kcal per 100 grammi di prodotto. Gli altri valori sono:

86 g di acqua;

1,7 g di proteine;

0,2 g di grassi;

12 g di carboidrati;

1,7 g di fibre;

266 mg di potassio;

0 g di colesterolo.

È questo il frutto da mangiare se non si vuole avere il colesterolo alto e tutte le altre proprietà

Le nespole sono molto ricche sia in termini di vitamine che minerali. Come possiamo vedere il potassio è in grande quantità, ma sono presenti anche calcio, fosforo, sodio e altri. Tra le vitamine c’è la vitamina A, che vedremo successivamente le sue proprietà.

L’importanza del potassio

Il fatto che un alimento contenga così tanto potassio, significa “una grande cosa” per chi lo assume. Il potassio è uno dei minerali responsabili della contrazione muscolare. Per contrazione muscolare non si intende solo quella che si ha quando si muove un braccio o una gamba, ma anche quella del cuore. Di conseguenza se c’è mancanza di potassio si potrebbero avere anche delle ripercussioni sul cuore, come ad esempio un suo affaticamento.

La vitamina A

Uno dei benefici che presentano le nespole avviene proprio grazie alla presenza della vitamina A. Infatti consumare una buona quantità di nespole sembrerebbe essere correlata ad un miglioramento della vista. La vitamina A con la sua azione antiossidante protegge dunque l’occhio dall’accatto di radicali liberi.

Altre proprietà e utilizzi

Tra le tante altre proprietà che possiamo attribuire a questo frutto c’è quella di riuscire ad abbassare i livelli di colesterolo. Come possiamo vedere dai valori nutrizionali non c’è traccia di colesterolo. Di conseguenza può essere consumato tranquillamente da chi presenta questo valore alto senza preoccupazioni. Hanno anche proprietà diuretiche, aiuterebbero quindi i reni a non affaticarsi. L’utilizzo delle nespole non si ferma solamente al consumo post pranzo o come spuntino di metà mattinata/pomeriggio.

Infatti in fitoterapia vengono molto consigliate come rimedio per lenire la tosse. Si può così preparare un decotto o si possono trovare anche dei collutori. Anche in estetica possono essere utilizzate per la pelle, sono tante le creme che si trovano in commercio. Se si vuole invece consumare la nespola come frutto in sé è consigliabile mangiarne al giorno circa 150 grammi, che corrispondono a 2-3 frutti. È questo il frutto da mangiare in questa stagione, in modo da approfittare di tutti questi benefici.