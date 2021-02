Decathlon assume in tutta Italia, posizioni aperte per diversi profili professionali

Decathlon è un’importante azienda francese che si occupa della vendita di articoli sportivi per professionisti e principianti. La sua popolarità e l’apprezzamento di cui gode ne fanno un punto di riferimento anche per i meno appassionati di sport.

Col suo ottimo rapporto qualità prezzo, l’azienda sta vivendo una fortissima e forse inaspettata espansione in tutto il mondo. Da ciò deriva una costante ricerca di personale nelle sue numerose sedi nazionali e internazionali. Attualmente, le posizioni aperte in Italia interessano Regioni sia del Nord che del Sud, dal Piemonte sino alla Sicilia.

La maggior parte dei posti disponibili riguarda la figura di Sales Assistant, ma non è tutto. Vediamo insieme le figure ricercate in questo momento.

Decathlon assume in tutta Italia, posizioni aperte per diversi professionali

Per la figura di Assistente alle vendite si richiede una specifica competenza nel settore sportivo di riferimento. Difatti, i punti vendita di Decathlon sono suddivisi in base ai singoli sport. Tra questi troviamo il running, il ciclismo, il basket, l’equitazione, il fitness, l’escursionismo e tanti altri.

Le altre posizioni aperte riguardano invece funzioni di magazzino, finanziarie e di accounting. Nel dettaglio, si tratta delle posizioni di:

Warehouse Department Manager;

Financial Partner;

Warehouse Operative;

Accounting Partner.

Le sedi dedicate a queste posizioni si trovano nelle province di Milano, Torino, Monza Brianza, Bologna e Caserta.

L’iter di selezione

Per candidarsi basta accedere all’apposito sito web nell’apposita sezione “careers” disponibile al seguente link. Dopo un primo screening dei curricula, sarà l’azienda stessa a contattare i profili in linea con i relativi posti disponibili.

Ad un primo colloquio conoscitivo, ne seguiranno altri volti ad accertare le competenze professionali dei candidati. Non si esclude anche un possibile colloquio in inglese per valutare la competenza linguistica degli aspiranti dipendenti.

Decathlon assume in tutta Italia, posizioni aperte per diversi profili professionali in un ambiente molto apprezzato, stimolante e dinamico.