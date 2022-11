Le ragioni per cui si investe su un titolo azionario possono essere molteplici. Il titolo EssilorLuxottica, come vedremo tra breve, non presenta dal punto di vista dell’analisi fondamentale validi motivi per essere in buon investimento. Allora quali sono le ragioni per investire su azioni sopravvalutate e dal basso dividendo?

Un ottimo motivo per gli investitori di lungo termine arriva dall’analisi storica del titolo. Si vede, infatti, che indipendentemente dal momento in cui si apre la posizione, dopo 10 anni la probabilità che il rendimento abbia un risultato positivo è pari al 100% con un rendimento medio annuo del 10%. Sebbene tale track record non sia garanzia per il futuro, rappresenta sicuramente un ottimo viatico per chi acquista azioni EssilorLuxottica in ottica da cassettista. Altre indicazioni arrivano, poi, dall’analisi grafica di cui parleremo a breve.

Il titolo visto attraverso i fondamentali

Se si considera il rapporto tra prezzo e utili vediamo che le azioni EssilorLuxottica sono sopravvalutate di circa il 20%. Per il rapporto tra prezzo e fatturato, invece, il titolo risulta sottovalutato del 5% rispetto alla media del settore di riferimento. Tuttavia, il valore di 3,1x di questo rapporto è elevato in assoluto.

Per gli analisti, poi, come riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

Per quel che riguarda il dividendo, invece, nel corso degli anni il rendimento si è sempre mantenuto sotto il 2%.

Per restare in tema di occhiali ecco come avere un bonus da 50 euro per occhiali da vista e come comportarsi con la detrazione nel 730.

Le ragioni per investire su azioni sopravvalutate e dal basso dividendo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo EssilorLuxottica (EURONEXT:EL) ha chiuso la seduta del 7 novembre a quota 165,2 euro, in rialzo del 2,10% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni stanno affrontando la resistenza in area 165,80 euro che già in passato ne ha frenato l’ascesa. La rottura di questo livello potrebbe aprire le porte fino alla resistenza successiva in area 186,6 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 201,7 euro.

La mancata rottura della resistenza, seguita dalla rottura del supporto in area 162,25 euro, potrebbe aprire le porte a un affondo ribassista.