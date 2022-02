Continua la fase di incertezza sul titolo Cyberoo, i livelli chiave da monitorare settimanalmente

A inizio dicembre avevamo lasciato il titolo Cyberoo in bilico tra il rialzo e il ribasso. Sono passati oltre 2 mesi e nulla è cambiato. Infatti, continua la fase di incertezza sul titolo Cyberoo che rimane incastrato tra i livelli 6,90 euro e 7,64 euro. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Come si vede dal grafico seguente, la possibile proiezione rialzista (linea tratteggiata) prenderebbe da una chiusura settimanale superiore a 7,64 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si aprirebbero le porte per una continuazione rialzista fino al II obiettivo di prezzo in area 8,7 euro. La massima estensione rialzista, invece, si trova in area 9,76 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo del 30% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, linea continua, l’obiettivo più vicino passa per area 6,2 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, c’è l’obiettivo in area 4,32 euro (II obiettivo di prezzo) e quello in area 2,44 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Cyberoo

Trai i punti di forza del titolo ricordiamo i seguenti:

secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita;

in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi;

il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse;

il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte;

la situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento;

secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le azioni Cyberoo sono sottovalutate di oltre il 50%.

Tuttavia, il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 6.9 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Inoltre, il titolo risulta essere sopravvalutato secondo la valutazione basata sui multipli di mercato.

Continua la fase di incertezza sul titolo Cyberoo, i livelli chiave da monitorare settimanalmente secondo l’analisi grafica

Cyberoo (MIL:CYB) ha chiuso la seduta del 21 febbraio a quota 7,36 euro invariato rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale