La statistica per il 2023 sembrava parlare molto chiaro: il terzo anno del ciclo presidenziale americano abbinato al terzo del decennio avrebbe portato a un rendimento a doppia cifra e a straordinarie possibilità a favore di chi avesse non solo investito in ottica Buy and Hold ma anche per chi avesse comprato sui vari ribassi durante l’anno. Questo potrebbe essere solo l’inizio, infatti, le probabilità settate sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, fanno ritenere che il minimo dell’intero decennio sia stato già segnato. E nel breve? Cosa attendere dopo questa settimana che ha visto le Banche centrali decidere sui tassi di interesse e toccare nuovi massimi? Il massimo annuale per i mercati azionari verrà segnato nell’ultima settimana di dicembre?

Il mese di dicembre secondo la casistica storica

Normalmente il mese di dicembre è quello dove viene segnato quasi con probabilità dell’80% il massimo annuale. E questo si vede collocare nell’ultima settimana dell’anno.

Il rendimento atteso è intorno al 2%, e per questo particolare anno potrebbe anche aggirarsi intorno al 4%. Il meglio del mese deve ancora venire? Infatti, analizzando la casistica per il prossimo anno, e le potenzialità storiche del mese di gennaio, riteniamo che fino al 6 gennaio ci possa essere semaforo verde per ulteriori rialzi. Attenzione però alla chiusura settimanale di domani!

Il massimo annuale per i mercati azionari verrà segnato nell’ultima settimana di dicembre? I livelli da monitorare

Alle ore 16:12 della seduta di contrattazione del giorno 14 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

16.690

Eurostoxx Future

4.517

Ftse Mib Future

30.160

S&P500

4.728,63.

Quello di oggi non è un bel segnale e potrebbe essere anche di esaustione rialzista. Meglio attendere comunque conferme dai prossimi giorni. Stiamo entrando in una finestra ciclica dove solitamente si assiste a fasi laterali rialziste e a rialzi anche “portentosi” negli ultimi 2/3 giorni di contrattazione dell’anno. Sarà così?

La giornata di domani ci darà ulteriori dettagli e ci farà fare le valutazioni per la prossima settimana.

Pericoli di ribassi imminenti? Monitoreremo con attenzione le chiusure odierne e quelle di domani per avere un’idea abbastanza attendibile. Domani scadrà un altro setup mensile e potrebbe far partire movimenti direzionali. Vedremo cosa accadrà.

