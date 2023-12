Nel 2024 lo scenario sarà molto più favorevole agli investimenti corporate. Secondo le più recenti previsioni il quadro economico si stabilizzerà. Proprio per questo, cerchiamo di capire quali siano 3 asset immobiliari su cui potrebbe essere conveniente investire.

Gli analisti prevedono un 2024 con uno scenario potenzialmente favorevole agli investimenti corporate. L’inflazione potrebbe attestarsi a 3,5%, la politica monetaria europea potrebbe volgere verso l’abbassamento dei tassi di interesse e l’aumento del PIL è stimato attorno all’1,2%.

Pertanto, per chi ha intenzione di investire in asset immobiliari, cerchiamo di capire quali siano quelli preferiti dagli investitori.

Logistica

Nei primi nove mesi del 2023 la logistica ha totalizzato circa 970 milioni di euro investiti, il 28% del totale per le asset class. Si tratta, pertanto, dell’asset immobiliare in cui la maggior parte delle persone preferisce investire. La maggior parte delle operazioni è locata nel nord Italia.

Living

Subito dopo segue quest’asset class, con il 17% del totale investito, che corrisponde ad una cifra di ben 585 milioni di euro. Anche questo, quindi, è uno dei 3 asset immobiliari tra i migliori su cui investire nel 2024 in base alle scelte degli investitori.

3 asset immobiliari tra i migliori su cui investire nell’anno che verrà: uffici

In nove mesi, quest’asset ha visto investito il 15% per totale. La cifra ammonta a 540 milioni di euro e lo rende il terzo preferito dagli investitori. Le operazioni si sono concentrate in due delle più grandi e prestigiose città italiane, cioè Roma e Milano.

Dove avvengono la maggior parte delle operazioni?

Come sarà stato facile dedurre, la maggior parte delle operazioni in merito agli asset immobiliari avviene nel nord Italia (63%). Segue il centro (16%) e soltanto alla fine il sud (3%), dove gli investimenti in immobili sono decisamente meno frequenti.

Potrebbe essere invece sorprendente apprendere che la maggior parte degli investitori in asset immobiliari non è italiano. Infatti, il 57% del capitale investito proviene dall’estero, mentre il 6% ha provenienza sconosciuta. Se ne può dedurre che soltanto il 37% degli investitori è cittadino del Bel Paese.

