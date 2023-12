Siamo in pieno rally natalizio e se non cambierà qualcosa la strada è quella dettata dal nostro percorso campione che vuole una chiusura sui massimi a fine anno. Un 2023 che ha seguito il copione dettato dalle serie storiche con un rendimento molto superiore alla media storica dal 1898 ad oggi. Ora andiamo a riportare come pubblicato sul sito Marketscreener i giudizi degli analisti su 3 azioni quotate a Wall Street.

Il 2024 fra recessione e soft landing

Ancora oggi molti addetti ai lavori ritengono che nei prossimi mesi ci possa essere una recessione e questo potrebbe portare la Banca centrale americana a tagliare i tassi nel secondo semestre. Altri invece, ritengono probabile un atterraggio morbido dell’economia e con tassi costanti ai livelli attuali. A tal proposito i nostri studi sulle serie storiche e e i relativi calcoli di probabilità ci fanno ritenere che i tassi rimarrano fermi ai livelli attuali per molti anni, almeno fino al 2027. Proprio fra il 2027 e il 2028 , è atteso una netta flessione dell’economia (in seguito a quale evento?) che potrrebbe portare le Banche centrali mondiali a tagliare ripetutamente i tassi di interesse.

I giudizi degli analisti su 3 azioni quotate a Wall Street

Abbiamo scelto 3 società che sono molto diffuse fra i risparmiatori a livello internazionale. Esse sono Coca Cola, IBM e Walt Disney.

Coca Cola, ha segnato da inizio anno il minimo a 51,14 e il massimo a 63,97. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso intorno ai 60 dollari. 23 analisti hanno espresso il giudizio medio di Buy con prezzo obiettivo a 64,14 dollari.

IBM, ha segnato da inizio anno il minimo a 117,38 e il massimo a 166,34. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso intorno ai 165 dollari. 18 analisti hanno espresso il giudizio medio di Hold con prezzo obiettivo a 150,19 dollari.

Walt Disney, ha segnato da inizio anno il minimo a 78,48 e il massimo a 117,80. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso intorno ai 91 dollari. 31 analisti hanno espresso il giudizio medio di Buy con prezzo obiettivo a 103,22 dollari.

