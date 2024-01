Le previsioni per i prossimi mesi su Bitcoin e criptovalute, ecco cosa dice CheckSig

Cosa aspettarsi per questo 2024 in merito al Bitcoin e alle criptovalute in generale? L’Outlook del 2024 di CheckSig, noto istituto finanziario con sede a Milano, ha provato a fare chiarezza in proposito. Vediamone i punti chiave.

Già in passato abbiamo trattato delle previsioni sulle criptovalute e in particolare di quelle di Michael Saylor, presidente esecutivo di Microstrategy Inc. nonché suo co-fondatore.

Vediamo adesso un altro punto di vista in proposito, più recente. Quest’ultimo è frutto dell’Outlook per il 2024 dell’istituto finanziario CheckSig.

Le previsioni per i prossimi mesi su Bitcoin e criptovalute: i punti chiave

Cosa accadrà? Ebbene, il 2024 sarà un anno cruciale per le criptovalute secondo CheckSig. Infatti, c’è un’elevata possibilità che il Bitcoin raggiunga nuovi massimi, oltrepassando i 69.000 dollari di novembre 2021. Secondo alcuni analisti, c’è persino la possibilità che si superino i 100.000 dollari.

L’halving di maggio 2024

Un appuntamento molto importante per quest’anno è l’halving dei Bitcoin di maggio 2024. Ma di cosa si tratta e perché è così rilevante?

Avviene ogni quattro anni e consiste nel dimezzamento del numero di Bitcoin aggiunti alla rete. Gli scopi sono molteplici, ma riassumibili in questo modo:

rendere più probabile un aumento dei valore della valuta, a patto che la domanda rimanga stabile;

mantenerne la scarsità, una delle sue caratteristiche più importanti.

CheckSig sostiene che, sebbene dal punto di vista quantitativo l’halving sia sempre meno rilevante, storicamente “è sempre coinciso con picchi significativi delle quotazioni”.

L’attesa per gli ETF

Non dimentichiamo anche che il 2024 potrebbe essere un anno importantissimo per le criptovalute anche a causa di un altro evento.

Si tratta dell’approvazione degli ETF sui Bitcoin, che molti analisti considerano ormai imminente anche grazie alla pressione esercitata dalla SEC da importanti asset manager come BlackRock e Fidelity.

Per il già citato Saylor, qualora ciò avvenisse sarebbe addirittura il “più grande sviluppo di Wall Street nell’ultimo trentennio”.

Ecco, quindi, le previsioni per i prossimi mesi su Bitcoin e criptovalute riassunte in pochi e semplici punti chiave.

