Le diseguaglianze sociali che hanno portato, in base alle statistiche, un alunno su dieci a rinunciare alla gita scolastica. Rinuncia che spesso, ha avuto come causa la semplice questione economica della famiglia dello studente. In pratica, famiglie che non possono permettersi di mandare in gita un figlio.

Questo probabilmente è alla base del bonus gite scolastiche fino a 150 euro che dal 15 gennaio appena trascorso è possibile richiedere sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ma di cosa si tratta, chi può richiederla e come funziona questa agevolazione? Ecco una sintetica ma approfondita guida alla misura.

Bonus gite scolastiche fino a 150 euro per alcuni studenti, ecco l’agevolazione

Il Bonus altri non è che uno sconto fino a massimo 150 euro del costo delle gite scolastiche, delle uscite di istruzione e delle uscite didattiche che gli alunni fanno comunemente nelle scuole. Gite ed uscite che sono a pagamento. Vale sia per le gite di durata medio-lunga che per le uscite didattiche di un giorno. La misura, che come dicevamo ha visto già il via alle istanze dal 15 gennaio, riguarda le famiglie che hanno un ISEE fino a massimo 5.000 euro. Il Bonus è sotto forma di sconto diretto sul prezzo da pagare per l’uscita o per la gita, alla struttura scolastica che la organizza. Le famiglie pagheranno di meno se rientrano nell’agevolazione.

Chi può sfruttare il Bonus e come richiederlo

Il Bonus riguarda gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori e può essere anche retroattivo. Infatti pare che venga previsto anche un rimborso per chi ha speso dei soldi per le uscite in questa prima metà dell’anno scolastico. Per ottenerlo basterà collegarsi entro il 15 febbraio 2024, alla piattaforma unica del Ministero dell’Istruzione e del merito. E naturalmente, bisognerà compilare online la domanda. A supporto delle famiglie che non sanno come fare, le segreterie scolastiche sono a disposizione per dare manforte. Non bisognerà allegare nulla, perché nelle procedure di controllo, l’incrocio con le banche dati permetterà di verificare la correttezza della domanda e la conformità dell’ISEE al limite prima citato.