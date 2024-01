Ci sono azioni di Wall Street che potrebbero salire nei prossimi mesi. Il 2024 si profila come un anno difficle per i primi mesi sia per motivi grafici legati alle serie storiche che per motivi geopolitici ed economici. Ci sono titubanze circa il futuro dell’economia e sull’effetto che i rialzi dei tassi potrebbero aver avuto sul ciclo economico. Questo per il momento sembra ancora in crescita anche se in rallentamento.

Azioni di Wall Street che potrebbero salire: come le valuta il consenso degli analisti?

Paypal: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 61,74 dollari. Nel 2023 ha segnato il minimo a 50,25 e il massimo a 88,63. Queste azioni scendono da diversi anni. Infatti nel 2021 hanno segnato il massimo a 310,16. Sui livelli attuali potrebbe essersi formato uno swing di medio lungo periodo che verrebbe messo in discussione con una chiusura mensile inferiore ai 57,32.

Il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) durante il 2023 è stato intorno all’area 64 e questo potrebbe rappresentare una resistenza annuale. Sopra questo livello secondo gli assertori di questa tecnica si potrebbe assistere anche a un rialzo anche veloce fino all’area di 73,69.

Giudizio degli analisti come riuslta dal siti Marketscreener: Accumulate (48 giudizi) con target a 76,27.

Pfizer:il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 29,58 dollari. Nel 2023 ha segnato il minimo a 25,76 e il massimo a 50,57. Queste azioni scendono da diversi anni. Infatti nel 2021 hanno segnato il massimo a 58,57. Sui livelli attuali potrebbe essersi formato uno swing di medio lungo periodo che verrebbe messo in discussione con una chiusura mensile inferiore ai 25,74.

Il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) durante il 2023 è stato intorno all’area 28,70 e questo potrebbe rappresentare un supporto annuale. Soptto questo livello secondo gli assertori di questa tecnica si potrebbe assistere anche a un ribasso anche veloce fino all’area di 25,74.

Giudizio degli analisti come risulta dal sito Marketscreener: Accumulate (25 giudizi) con target a 33,05.

I livelli indicati potrebbero variare nel corso del tempo.

