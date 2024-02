Le previsioni di JPMorgan sull’azionario nel 2024

Il 2023 si è rivelato un anno piuttosto redditizio per chi investe in azioni e per alcuni analisti questo momento positivo è destinato a continuare anche nel corso del 2024. Secondo numerosi analisti, tra cui quelli di State Street Global Advisors, tuttavia, quest’anno potrebbe invece nascondere numerose insidie per l’azionario. Scopriamo cosa dice JPMorgan in proposito.

JPMorgan è una delle più grandi e note banche d’affari al Mondo. I suoi strateghi ed economisti forniscono spesso interessanti previsioni che possono essere di grande aiuto agli investitori per orientarsi in un mercato sempre più instabile e difficile da interpretare.

Molte persone scelgono di investire il proprio capitale nel mercato azionario. Quali sono le previsioni di JPMorgan in merito a questo mercato per quest’anno? Scopriamolo e cerchiamo di spiegarlo in poche e semplici parole.

Le previsioni di JPMorgan sull’azionario

A loro avviso, il potenziale di crescita dei mercati azionari internazionali è al momento limitato in modo significativo.

Addirittura, i mercati azionari potrebbero subire un calo del 20-30% rispetto ai massimi previsti nell’anno corrente. Insomma, novità affatto positive.

In quali azioni si potrebbe investire secondo la nota banca d’affari?

Come abbiamo avuto già modo di vedere in passato, gli analisti di JPMorgan suggeriscono agli investitori di puntare su una precisa tipologia di azioni e cioè quelle small cap, a bassa capitalizzazione. Questi offrirebbero opportunità migliori rispetto alle controparti più grandi nelle economie avanzate. Un’eccezione? Il Giappone, che potrebbe offrire interessanti opportunità agli investitori.

C’è inoltre da specificare che per la nota banca d’affari potrebbe rivelarsi redditizio anche investire in azioni cinesi nel 2024, dal momento in cui questo mercato sta attraversando una rapida fase di trasformazione. Quindi, questo è tutto quello che c’è da sapere in merito all’opinione degli analisti di JPMorgan sul mercato azionario per il 2024.

