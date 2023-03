Le polemiche attorno a Claudio Lippi non si placano: età del presentatore e perché è stato accantonato

Dalla commozione per la morte di Maurizio Costanzo alle frasi infelici nel programma Da noi a ruota libera. È tempesta intorno alla figura del presentatore storico di Mediaset che per anni non è stato più coinvolto in nessun progetto.

Era domenica e in onda c’era Francesca Fialdini che ospitava Claudio Lippi a Da noi a ruota libera. In studio anche un ragazzo con la capigliatura afro a cui lo storico presentatore de Il pranzo è servito ha riservato frasi poco carine. Non è un primate, si è lasciato sfuggire Lippi tra il gelo dello studio e la meraviglia del ragazzo incredulo. In un secondo momento il presentatore di sarebbe rammaricato di essere nato uomo e non donna. Almeno fossi nato Malgioglio, avrebbe detto tirando in ballo i suoi problemi con le produzioni televisive.

Il suo malumore, e forse anche le sue uscite poco eleganti, sarebbero legate al fatto che nessuno lo ha più chiamato per partecipare a trasmissioni importanti e a serate in tv. Non si aspettava di essere accantonato così presto. Secondo il buon Lippi l’età che avanza sarebbe stata una delle discriminanti. In tv farebbero lavorare solo le donne di una certa età, questo il pensiero del conduttore che con 4 bypass innestati fa fatica a reggere i ritmi dello show business moderno.

Storie passate

Le polemiche attorno a Claudio Lippi non si placano e il fatto che le uscite infelici siano avvenute durante un programma nel giorno della festa del papà non aiutano. La presenza della figlia Federica avrà portato Lippi a tentare qualche battuta in più in stile acido contemporaneo. Il momento e la misura sbagliata hanno trasformato le affermazioni in boomerang e la stampa web non c’è andata giù leggera.

Ma cosa ha combinato Lippi, hanno scritto. Il video è diventato virale e i social perdonano meno del web riportando a galla notizie e storie ormai dimenticate. 77 anni di età, 2 matrimoni alle spalle e la discussa storia con Luana Ravegnini questi gli argomenti tirati in ballo. La storia con la bellissima presentatrice fece scalpore qualche anno fa per via della differenza d’età, ben 20 anni che all’epoca parevano troppi. Nel 2016 i problemi di cuore e le operazioni per inserire i bypass.

Le polemiche attorno a Claudio Lippi non si placano: verrà richiamato o no?

Il pubblico non ci va con i piedi di piombo. L’accusa è di razzismo ed è pesante. Qualche anno fa Fausto Leali venne squalificato dalla produzione del Grande Fratello per avere apostrofato il fratello di Balotelli con espressioni che oggi sono considerate inaccettabili. Si tratta di termini che anni fa non venivano considerati tali e venivano fatti passare.

Oggi i giovani sono attenti e non accettano discriminazioni e le produzioni televisive stanno valutando queste nuove regole. In men che non si dica si finisce virali nei social e piovono critiche feroci che non fanno bene all’immagine dell’editore. Eppure qualche giorno prima Lippi si era commosso da Barbara d’Urso per morte di Maurizio Costanzo dicendo alla presentatrice che lei era la naturale erede. Galanteria d’altri tempi. Il rischio per Lippi è che non venga chiamato neanche per le ospitate? Probabilmente no, ma dovrà stare attento, i riflettori sono puntati e altri errori potrebbero non venire perdonati.