L’alimento che può sostituire il cacao per fare dolci e bevande: utilizzi e benefici

Le conosci tutte le proprietà della carruba? ecco qualche spiegazione..

In natura esistono tante varietà di alimenti che ci consentono di avere tanti benefici sulla nostra salute. Oltre alle proprietà benefiche che può dare, ci consentono anche la preparazione di piatti deliziosi. In particolar modo oggi ci concentriamo sulla carruba.

Cos’è la carruba

La carruba è un frutto che nasce dall’albero di carrubo. All’aspetto somiglia molto ad un fagiolo, per la sua forma. In questi baccelli si trovano i semi di carruba, che quando vengono essiccati si utilizzano per realizzare la farina di carruba. Sono di colore verde ma poi man mano che maturano diventano marroni, fino a diventare nere.

Proprietà nutrizionali della carruba

La carruba apporta circa 200 kcal, in più su 100 grammi troviamo:

4 g di acqua;

5 g di proteine;

0,7 g di grassi;

49 g di zuccheri;

40 g di fibra;

12 mg di colina.

Presenta anche diverse vitamine e minerali, ad esempio vitamina E, B e C e minerali come il ferro, sodio, magnesio.

L’alimento che può sostituire il cacao per fare dolci e bevande e perché fa bene

Come possiamo già notare dai valori nutrizionali, la carruba è un ottimo alimento per l’intestino. Infatti se ci soffermiamo sui valori, notiamo 40 grammi di fibra alimentare. La fibra è uno degli elementi essenziali per la salute dell’intestino. Oltre a mantenerlo in ottime condizioni, fa sì da conferire un certo senso di sazietà. Questo spiega il perché gli alimenti ricchi di fibre fanno dimagrire: ne mangi di meno ma ti senti comunque sazio. In più consentono di regolare il transito delle feci, contrastando anche alcune forme di stitichezza.

I benefici

È considerato l’alimento che può sostituire il cacao, in particolar modo a chi presenta intolleranze o allergie verso questo alimento. Le carrube sono un ottimo alimento con proprietà antiossidanti. Di conseguenza vanno a contrastare la formazione dei radicali liberi, proteggendo le cellule del nostro organismo. Sempre tra i valori abbiamo nominato la colina, una vitamina molto importante. La colina infatti, meglio conosciuta come vitamina J, è utile per il cuore. Infatti andrebbe a prevenire molte malattie correlate. In più servirebbe per contrastare l’affaticamento muscolare e dolori annessi.

Utilizzi

La farina di carruba viene utilizzata come alternativa al cacao, come già abbiamo detto, per la realizzazione di bevande e dolci. In erboristeria spesso la troviamo abbinata allo zenzero. L’abbinamento carruba-zenzero viene particolarmente consigliata in casi di colon facilmente irritabile. In realtà al giorno d’oggi la carruba viene anche lavorata e utilizzata per la realizzazione di molti mangimi per animali. Come per l’uomo, anche l’animale può trarre molti benefici da questo alimento. In particolar modo possono essere utilizzati per animali da allevamento, i quali poi vengono consumati da noi umani. Così facendo si andrà a mangiare una carne ben nutrita. In fine possiamo dire che la farina di carruba può essere utilizzata anche tranquillamente in casa per realizzare pasta fatta in casa o altre ricette da forno.