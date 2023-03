Gaffe di Loretta Goggi a Benedetta Primavera: il web in rivolta contro il cattivo gusto. Che fa la Rai?

Tornata a condurre dopo tanto tempo, pungente e provocante come sempre nella sua carriera, la showgirl romana non è stata esente da critiche e commenti negativi. Uno sketch in particolar modo sembra aver dato fastidio al pubblico

Ha ceduto la vittoria a Per Elisa, brano di Battiato cantato da Alice al Festival di Sanremo del 1981, eppure Maledetta Primavera è diventato un classico spesso riproposto in tv e radio. Dopo essere tornata alla ribalta come giudice nello show Tale e Quale condotto da Carlo Conti, Loretta Goggi si è meritata un programma tutto suo in prima serata su Rai 1.

Non sono mancati da subito i sassolini tolti dalle scarpe con il racconto su un periodo difficile in cui qualcuno la voleva lontana dagli schermi. Ormai è finita, meglio passare ad altro, avrebbe detto un misterioso dirigente. Quindi l’imitazione di Mina, riproposta dopo tanto tempo, uno dei personaggi che l’hanno consacrata come talento poliedrico della televisione italiana. Teatro, cinema, tv e musica non c’è niente di impossibile per la Loretta nazionale molto apprezzata e amata dal pubblico.

Commenti dall’aldilà

Eppure anche chi ha dalla sua esperienza e talento può cadere in errore. Quello andato in onda venerdì scorso ha provocato una mini rivolta sul web per niente contento della scelta fatta da artista, produttori e dirigenti Rai. È stata considerata di cattivo gusto l’imitazione della Regina d’Inghilterra, da poco defunta, in collegamento dal Paradiso. Una gaffe di Loretta Goggi a Benedetta Primavera considerato come sia intoccabile il mito della Regina non solo nel Regno Unito ma anche in Italia e soprattutto tra i giovanissimi.

Se da una parte è lecito chiedersi fin dove può arrivare la comicità, dall’altra colpisce che siano stati gli abitanti dei social a ribellarsi e non la carta stampata o la stessa tv. Affiancata dai comici Luca e Paolo, Loretta ha dato vita a una imitazione perfetta, riuscita e provocante. Ironia sulla presentazione del libro autobiografico del nipote della Regina Harry, intitolato Spare, che dal Paradiso viene descritto in maniera poco edificante. Con tanto di parolaccia finale.

Gaffe di Loretta Goggi a Benedetta Primavera, lo show però piace con i tanti ospiti

Heather Parisi, Bruno Vespa, Anna Tatangelo, Amanda Lear, Ambra Angiolini, sono tantissimi gli ospiti presenti nel programma che sta andando in onda sulla Rai. I dirigenti sembrano soddisfatti, nessun commento sui malumori social, il programma regge la sfida con la programmazione di Canale 5 e degli altri canali Mediaset.

Si aspettano le anticipazioni sugli ospiti della terza puntata, ricordiamo che lo show è previsto in 4 serate sempre alle 21.25 su Rai 1. Sarà curioso capire le scelte della produzione, cioè se continuare con la comicità dissacrante come avvenuto finora o se ci sarà un cambio di rotta. I social se lo chiedono e la curiosità rimane. Lo show può essere visto anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay disponibile da pc, tablet, smartphone con la connessione internet.