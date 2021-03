Può capitare, nel corso della propria vita, di sentirsi poco soddisfatti di sé. Soprattutto di fronte a grandi cambiamenti sociali ed economici. L’insoddisfazione genera stanchezza e può provocare grave ansia e perfino depressione. Ma non c’è bisogno di arrivare a tanto. A volte basta intervenire su quello che si fa tutti i giorni per cambiare completamente la percezione del sé.

Il cambiamento fa paura, è vero. Ma è anche l’unica vera costante dell’esistenza. È possibile, però, sfruttare questa realtà a proprio vantaggio.

Le piccole abitudini quotidiane che possono cambiare la vita in pochi minuti sono davvero semplici e attuabili a partire da subito. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa suggeriscono ai Lettori di metterle in pratica. Perché così facendo si può sicuramente cambiare la percezione generale che si ha di sé stessi.

Iniziare presto la giornata

Un segreto che molte donne e uomini di successo condividono è quello di alzarsi presto al mattino. Questo consente di svegliarsi bene, prepararsi senza correre né fretta e fare una ricca colazione. Questo è importantissimo per rispettare un altro obiettivo: fare tre pasti sani nel corso della giornata, scandendo al meglio i ritmi. Ovviamente, alzarsi alle 6 vuol dire andare a dormire presto: circa otto ore di sonno sono fondamentali per la salute dell’organismo.

Iniziare la giornata così presto permette di avere molto più tempo, prima delle 11, per completare almeno tre attività importanti. E al mattino, magari prima di andare a lavorare, è un’ottima idea dedicare una mezz’ora all’attività fisica. Anche fare un po’ di corsa è sufficiente.

Organizzare meglio il tempo

Un diario personale può essere un grandissimo strumento organizzativo. La mattina, prima di gettarsi subito nel lavoro, è buona norma dedicare cinque minuti a organizzare gli obiettivi della giornata.

La sera, invece, è un’ottima idea ripensare a tutto e descrivere la giornata trascorsa in poche righe. Questo aiuta a visualizzare gli obiettivi personali. Una sezione dell’agenda si può dedicare alla registrazione delle spese giornaliere superiori ai 10 euro.

Infine, non dimenticare il tempo per sé stessi. Un’ora al giorno per rilassarsi e fare ciò che più piace basta. E prima di andare a dormire, trenta minuti di lettura di un buon libro.

Queste sono le piccole abitudini quotidiane che possono cambiare la vita in pochi minuti!