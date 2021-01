Molto spesso si cerca di avere una casa accogliente e calda. Questo spesso si riesce a fare adornando casa con delle piante. Non tutte le piante però vanno bene per casa. Ci sono infatti alcune piante che in appartamento proprio non riescono a stare. Questo perché magari hanno bisogno di molta luce, oppure il clima non deve essere freddo, ma nemmeno troppo caldo. Insomma un vero arcano.

Per fortuna esistono le piante da tenere in casa che vivono anche con poca luce, così anche chi ha un appartamento buio potrà vivere nel verde. Ma quali sono queste piante? Vediamo subito allora quali sono.

Le piante da tenere in casa che vivono anche con poca luce

Ecco tre piante che riescono a vivere anche con poca luce. La prima è una pianta dalle foglie lunghe e snelle. Questa è la Sansevieria, la quale è veramente la pianta perfetta da tenere in casa. Infatti quando la si acquista e la si porta a casa non sarà necessario posizionarla vicino alla finestra, ma è una pianta che sta bene anche al buio. L’unica accortezza, nei confronti di questa pianta, è che non deve essere posta vicino a fonti di calore. Inoltre questa pianta è fantastica per chi ha una casa umida, poiché assorbe l’umidità.

Aspidistra

Un’altra pianta che non ha bisogno di molta luce è l’Aspidistra. Pianta dalle foglie molto larghe e lunghe. Questa pianta vive perfettamente in ambienti poco illuminati. Ama però le temperature basse, mentre odia quelle troppo calde. Infatti se si ha una casa molto calda, questa non sarà assolutamente la pianta da acquistare.

Ficus Benjamin

l Ficus Benjamin è una pianta molto interessante. Anche questa non ha bisogno di molta luce o di troppe cure. Unica accortezza è quella di monitorare bene le foglie perché se iniziano a cadere tutte significa che c’è qualcosa che non va.

Approfondimento

Il modo per prendersi cura delle proprie piante comprate al supermercato.