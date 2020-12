Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Finalmente è arrivato il modo per prendersi cura delle proprie piante comprate al supermercato ed evitare che nel giro di pochi giorni queste muoiano. Prendersi cura di una pianta non è assolutamente facile. Molte di queste hanno bisogno di poca acqua, altre hanno bisogno di luce: insomma è un vero terno a lotto. Quando poi casualmente si trova la posizione giusta per la pianta in casa, da lì non si sposta più. Per fortuna oggi possiamo evitare di andare a tentativi, ma partire sin dall’inizio con il piede giusto.

Il modo per prendersi cura delle proprie piante comprate al supermercato

Quando si acquista una pianta nuova la prima cosa che si fa è chiedere al venditore il modo giusto per curarla. Sicuramente ne sa più di noi che la acquistiamo. Ma se ad esempio si acquista al supermercato? Le piante del supermercato sono molte belle, però non c’è nessuno a cui chiedere come bisogna prendersene cura.

Se però si osserva bene l’etichetta, si nota che oltre al prezzo vi è un QR code. Questo QR code inquadrato con la fotocamera dello smartphone vi condurrà ad una pagina dove si spiega passo passo la storia della pianta acquistata. Non solo però si spiega l’origine della pianta, ma anche ogni quanto bisogna darle da bere, se ama la luce oppure no e quando va potata.

Quindi prima di acquistare una pianta al supermercato è saggio usare il QR code per capire bene quali sono le necessità della pianta. Se è una pianta ad esempio che ama la luce, ma la nostra casa è molto buia, forse quella pianta non fa al caso nostro. Così facendo si evitano di comprare piante che poco dopo moriranno e di buttare soldi in qualcosa che purtroppo non avrà durata.

Approfondimento

