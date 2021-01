Questa notizia mette in subbuglio le abitudini dei correntisti perché in futuro prelevare i soldi ad uno sportello bancomat potrebbe costare di più. Infatti il Consorzio Bancomat Spa ha intenzione di applicare una commissione per ogni prelievo di contante effettuato presso un terminale Atm di una banca che non ha rilasciata la tessera.

Gli istituti di credito hanno già dato il loro assenso, nel contempo il Consorzio ha presentato un piano all’Antitrust.

Altri costi per i correntisti

Sicuramente gli italiani in caso di ok definitivo andranno incontro ad ulteriori spese. Perciò ogni qualvolta si preleveranno soldi contanti presso un bancomat diverso dalla propria banca si pagherà una commissione.

Chi decide la commissione?

Ma le brutte notizie non sono terminate: ogni istituto di credito avrà l’autonomia di stabilire la commissione. Perciò mentre oggi la banca emettitrice del bancomat stabilisce la commissione per prelievi da altri sportelli, probabilmente in futuro ciò non sarà più cosi.

Prelevare le banconote presso sportelli diversi da dove si detiene il conto sarà più salato. I non clienti di quell’ufficio bancario scopriranno quanti soldi sborsare per la commissione solo allo sportello.

Il progetto prevede la visualizzazione sul display dell’importo prima di effettuare il definitivo prelievo.

Attualmente prelevare soldi con la carta Bancomat allo sportello Atm di una banca diversa da quella del cliente non ha costi in più.

La novità sgradita

Con il nuovo sistema, gli italiani andranno incontro a ulteriori costi. Il Consorzio Bancomat non ha intenzione di fare passi indietro e nella proposta sottoposta all’Antitrust ha chiarito i motivi. Per il Consorzio, le banche nella gestione degli Atm, hanno subito aumenti di costi di gestione legati all’evoluzione tecnologica e a maggiori rischi collegati ad iniziative fraudolente.

I tempi della decisione

Una vicenda intricata perciò l’Antitrust ha intenzione di studiare approfonditamente il piano per valutare se le nuove regole di circuito possano essere autorizzate. L’Antitrust non prima di un anno si esprimerà in merito perciò rischi imminenti non ce ne sono. Forse in futuro prelevare i soldi ad uno sportello bancomat potrebbe costare di più.