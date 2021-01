Sta per arrivare una grande novità, quella che realmente cambia la vita di ognuno. Quell’evento che, a volte, è tanto desiderato e a volte, tanto inaspettato. Ma che quando arriva, alimenta sogni, speranze, desideri e anche qualche preoccupazione.

Parleremo quest’oggi con l’aiuto della Redazione di ProiezionidiBorsa della gioia di diventare genitori. In particolare, di come scegliere il nome per il nascituro.

Quando si aspetta un bambino parte praticamente subito la caccia al nome. Questa è una delle attività più divertenti ed emozionanti a cui i futuri genitori si dedicano sin da subito.

Scegliere il nome giusto è una scelta entusiasmante. Quanto di grande responsabilità.

Non solo perché il nome scelto per un figlio è quello che lo accompagnerà per tutta la vita ma anche perché tale scelta, può portare malumori e dispiaceri tra i parenti più tradizionalisti.

Alcuni genitori, infatti, rompono schemi e tradizioni. E scelgono per i propri figli nomi del tutto originali. Che nulla hanno in comune con i nomi e le tradizioni di famiglia.

Altri, propendono per scegliere un nome piuttosto che un altro. Studiandone il significato e l’etimologia.

E dopo un anno così brutto come quello appena conclusosi, una buona dose di fortuna è quella che ci vuole. Soprattutto, per chi si approccia alla vita.

Ecco alcuni nomi porta fortuna che augurano una buone sorte.

Nomi femminili e maschili porta fortuna

La fortuna è un concetto aleatorio che passa attraverso anche la fede e la superstizione.

C’è chi crede che dipenda da un evento soprannaturale, del tutto indipendente dalla volontà del singolo o della comunità e chi, invece, crede che dipenda solo da se stessi.

Da qui il detto latino “audentes fortuna iuvat” che tradotto significa la “la fortuna aiuta gli audaci”.

La suprema causa degli eventi e delle circostanze non spiegabili razionalmente

Il termine “fortuna” in latino deriva da “fors” che significa “sorte” e da “ferre” che significa “portare”, e significa “ciò che porta la sorte”.

Secondo il dizionario della lingua italiana la fortuna è “la suprema causa degli eventi e delle circostanze non spiegabili razionalmente”.

Ma quali sono i nomi femminili e maschili porta fortuna? Ecco alcuni nomi che significano etimologicamente fortuna.

Tra i nomi femminili porta fortuna i più comuni sono Fortuna, Letizia, Felicia, Allegra, Veronica, Fausta, Ada, Dalia, Annabella e Mariavittoria.

Tra i nomi maschili porta fortuna, invece, oltre a Fortunato nella sua versione maschile, Pierfausto, Piervincenzo, Gianvittorio, Fausto, Felice, Vincenzo, Vittorio, Bonaventura e Bonifacio.

Questi solo alcuni nomi femminili e maschili porta fortuna e felicità.

