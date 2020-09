Le pensioni restano basse nonostante la Consulta sia di altro avviso. Lo scorso luglio la Corte Costituzionale ha espresso il proprio pensiero sull’incremento a sostegno degli invalidi civili. Questa decisione ha avuto un effetto successivo: la revisione delle pensioni minime. Gli agricoltori sono la categoria maggiormente maltrattata: la pensione minima è di 515 euro al mese. Ad oggi non sono stati fatti grandi passi in avanti. L’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani ha manifestato la gratitudine per la novità introdotta nel Decreto Agosto. Le pensioni di invalidità sono state portate a 651,51 euro. Il Governo finalmente ha superato una situazione di ingiustizia e disagio sociale.

Con quanti soldi vive un pensionato

I pensionati sono allo stremo. Con un assegno pensionistico a 515,07 euro al mese provvedere ai bisogni fondamentali e a una vita dignitosa diventa difficile. Gli anziani percipienti la pensione al minimo sbarcano il lunario.

Cosa prevede la Carta Sociale Europea

La carta Sociale Europea prevede una pensione minima di 650 euro al mese. Per gli agricoltori la realtà è ben diversa. Questa categoria di lavoratori ha svolto un’opera fondamentale per l’Italia. Lavorare nei campi è uno delle professioni più usuranti per la vita. Gli agricoltori dopo gli sforzi profusi durante la carriera lavorativa si ritrovano tra i più poveri una volta andati in pensione. Per sopperire molti anziani sono costretti a lavorare anche in età avanzata.

La proposta

Il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo invita a trattare il tema delle pensioni minime nella imminente legge di Bilancio 2021. Il Governo deve fare ogni sforzo per rintracciare le risorse necessarie.

Il flop pensione di cittadinanza

Il referente della Anp –Cia ritiene la pensione di cittadinanza non una soluzione valida. I pensionati non hanno potuto riceverla a causa di criteri molto restrittivi. Agli anziani spettano assegni pensionistici dignitosi. Le pensioni restano basse nonostante la Consulta sia di altro avviso. Prima o poi il Governo dovrà tenerne conto e rivedere gli assegni pensionistici.