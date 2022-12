Iniziato un ritracciamento sui mercati: fino a quando durerà?

Come da attese l’ipercomprato ha fatto scattare delle vendite. Ora c’è da capire se queste rimarranno confinate in pochi giorni e in pochi punti percentuali. La sensazione è questa ma oggi sono stati rotti importanti supporti. Guai se domani non verranno recuperati. Vediamo cosa attendere.

La giornata ha visto qualche tentativo di rimbalzo, ma poi ha lasciato spazio alle vendite. Alle ore 16.44 abbiamo letto i seguenti prezzi sui principali listini:

Dax Future

14.338

Eurostoxx Future

3.933

Ftse Mib Future

24.335

S&P 500 Index

3.961,40.

Iniziato un ritracciamento sui mercati oppure si inzierà a scendere con forza? O un ritracciamento di pochi punti percentuali?

I prezzi sembrano voler continuare a scendere

Oggi sembra aprirsi uno spazio per una discesa dai livelli attuali del 2/3% fino al prossimo setup del 13 dicembre. La conferma a questo scenario verrà dalla giornata borsistica di domani.

Cosa accadrà domani? Si partirà in ribasso per poi lasciare spazio a nuovi acquisti, o al contrario si inizierà con un rimbalzo per poi lasciare spazio a nuove vendite?

Iniziato un ritracciamento sui mercati? Domani è l’ultima chiamata per il rialzo?

Non sembra iniziata una correzione, perchè nonostante la negatività odierna gli oscillatori che sono quasi scarichi continuano a mantenere delle divergenze rialziste. Posizione che risulterebbe compatibile anche con ulteriore discesa di 2/3 punti percentuali.

Per questo motivo, il ritracciamento in corso dovrebbe essere un’occasione di acquisto in vista di un’ulteriore salita fino al 30 dicembre. Andamento che dovrebbe essere guidato dai mercati americani.

Cosa monitorare fra oggi e domani? I minini che verranno segnati oggi. Se verranno rotti ulteriormente al ribasso, e le chiusure giornaliere saranno inferiori ai livelli indicati, si attenderà inversione il 13 dicembre. Ribadiamo anche in questo caso, i massimi recenti dovrebbero essere rivisti al rialzo di almeno un 2% entro il 30 dicembre.

La giornata borsistica di domani sarà quindi da spartiacque.