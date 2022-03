Con l’arrivo della primavera torniamo a parlare di fiori e piante con cui adornare i nostri giardini e balconi, ma anche gli spazi verdi all’interno. Una pianta, con cui celebrare il ritorno della bella stagione, è senza dubbio l’orchidea. Questa pianta di origine tropicale, dalle forme sinuose ed eleganti, è particolarmente adatta a questo momento dell’anno. Essendo una pianta tropicale, infatti, il suo periodo di fioritura parte dai mesi invernali e arriva fino ad aprile.

La stagione della fioritura dell’orchidea cambia leggermente a seconda della tipologia della pianta. Per esempio, la fioritura della Phalaenopsis va da dicembre ad aprile. Oncidium e Dendrobium, invece, fioriscono da gennaio fino a marzo. Mentre la più diffusa, la Cattleya, ha un periodo di fioritura prettamente primaverile e più breve rispetto alle altre specie.

Qualunque sia la varietà che vogliamo piantare, però, esiste un trucco grazia al quale le orchidee cresceranno velocemente. Per quanto possa sembrare strano, dobbiamo utilizzare un prodotto che abbiamo spesso nelle nostre cucine, ma mai penseremmo possa tornarci utile nel giardinaggio.

Le orchidee cresceranno in modo rapido e robusto sia in terra che in vaso utilizzando questo insospettabile fertilizzante che abbiamo in cucina

Molto spesso i fertilizzanti naturali risultano migliori di quelli chimici. Questo vale anche per le orchidee. Infatti, per nutrire nel modo migliore le nostre piante di orchidee dobbiamo utilizzare una patata. Proprio così: la patata, infatti, è un fertilizzante al 100% organico ricco di calcio e potassio. Questi minerali sono essenziali per la salute dell’orchidea.

Tutto ciò che dobbiamo fare è tagliare la patata in 4 spicchi (ognuno dovrebbe pesare circa 20 grammi). Dopodiché, mettiamo il quarto di patata nel frullatore e aggiungiamo 1 litro d’acqua. Frulliamo acqua e patata fino a ottenere una sorta di purea.

A questo punto, con l’aiuto di un passino a maglie strette, filtriamo la purea estrapolandone il liquido. Mettiamo il liquido ottenuto in una bottiglia con beccuccio spray, con cui innaffieremo le orchidee. Concentriamoci soprattutto sulle foglie, che assorbiranno tutti i minerali presenti nel tubero.

Il fertilizzante naturale a base di patata nutrirà le radici, incentivando la crescita della pianta. Al contempo, la irrobustirà, rendendola più resistente all’attacco di insetti e parassiti. Per avere un risultato ottimale, basterà innaffiare l’orchidea con il fertilizzante fatto in casa per 2 o 3 volte al mese. In questo, le nostre orchidee cresceranno in modo rapido e robusto.

