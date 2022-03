Spesso ci cimentiamo nella preparazione casalinga di dolci per appagare il nostro palato e quello della nostra famiglia. Per farlo sfruttiamo appetitose ricette, quale potrebbe essere una cremosissima torta di mele senza yogurt. Un altro classico dolce che prepariamo spesso è sicuramente la ciambella, squisita e semplice. In più ci consente di variare anche negli impasti con l’aggiunta o meno di alcuni ingredienti. La sua preparazione, però, richiede uno strumento indispensabile: una specifica teglia dotata di buco centrale.

Tutte dovrebbero riuscire col buco

Spesso potremmo domandarci se esista un modo per fare una ciambella col buco senza stampo appropriato. Infatti, potremmo non averne in casa o averne di dimensioni non adatte alle quantità della ricetta. È innegabile che usare una normale teglia comprometterebbe il nostro dolce, perché lo priverebbe del suo status di ciambella. D’altronde è proprio il suo caratteristico buco a contraddistinguerla. Un aspetto particolare e che risulta particolarmente invitante, tanto più perché spesso legato a ricordi d’infanzia.

Dunque, se non vogliamo rinunciare al suo simpatico buco dovremo correre ai ripari e cercare altre soluzioni.

Per fare una ciambella col buco senza stampo ecco quali tazze e bicchieri possono andare in forno più 2 trucchetti alternativi

Un metodo classico per trasformare una normale teglia in una per ciambelle è quello di utilizzare un bicchiere o una tazza da porvi al centro.

Talvolta, però, desistiamo dal farlo per timore che possano scoppiare a causa del calore del forno. Infatti, non tutti i tipi sono adatti per tali cotture. Per quanto concerne i bicchieri di vetro, dovranno essere in materiali specifici. Il vetro che dovrebbe prestarsi sarebbe quelli temperato o borosilcato. Per questo, sarà bene leggere con attenzione le istruzioni delle confezioni all’acquisto per accertarsene.

Lo stesso discorso vale per le tazze, un’accuratezza da avere anche per fare una torta in tazza. Qualora dovessimo avere dubbi circa l’idoneità di tazze e bicchieri sarà bene rinunciarvi. Tanto più che possiamo volgerci verso altre soluzioni meno rischiose.

La prima contempla l’uso della carta stagnola. Dovremo arrotolarla di modo da formare un serpentello doppio. Una volta fatto ciò, attorciglieremo il serpentello su se stesso fino a ottenere una tonda spirale di più strati sovrapposti. Basterà porla al centro dello stampo e il gioco è fatto.

Esiste poi un ulteriore trucchetto da poter utilizzare, possiamo infatti sfruttare un barattolo di latta. Dovremo sempre posizionarlo al centro della teglia e per fissarlo possiamo riempirlo di riso, che oltretutto condurrà anche il calore. In entrambi i casi, basterà poi distribuire l’impasto in modo omogeneo intorno ai nostri “marchingegni”. Naturalmente dovremo farlo delicatamente per non far muovere il nostro buco creato artigianalmente.

