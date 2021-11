Ciascuno di noi ha caratteristiche uniche, che lo distinguono da tutti gli altri individui. Quasi tutti pensano che per capire davvero la personalità di qualcuno bisogna conoscerlo. Infatti, solo con il tempo si può arrivare a dire di conoscere una persona.

Tuttavia, sappiamo che anche il corpo può dire tante cose di noi. Ad esempio, sembra incredibile ma basterebbe osservare le labbra per capire molto sul carattere e la personalità di una persona. Osservando, quindi, diverse parti del corpo, potremmo avere alcune indicazioni anche sul carattere della persona stessa.

Oggi approfondiamo questo tema, andando a scoprire qualcosa che tutti ci possono “leggere” in faccia. Infatti, sembrerà incredibile, ma guardare questa parte del volto rivelerebbe se una persona ha un carattere forte.

Il carattere forte

A quanto pare, ci potrebbe essere una correlazione tra alcune caratteristiche fisiche e il carattere forte di una persona. Per carattere “forte” intendiamo essere spavaldi, estroversi, non avere paura del confronto e avere un’alta autostima. Inoltre, spesso chi ha questo carattere ha anche dei valori molto saldi, che non tradirebbe mai. Insomma, si tratta di caratteristiche che possono essere tipiche di un leader.

In genere, chi ha una personalità forte si pensa sia alto e robusto, ma non sempre è così. Pensiamo, ad esempio, a Napoleone Bonaparte, uno dei più grandi generali di tutti i tempi: lui era alto 1,68 metri. Una statura ai tempi media e nulla più, ma che non gli ha impedito di diventare Imperatore. Quindi, non sempre l’altezza rivela se siamo dei leader nati, dal carattere forte e spavaldo.

Incredibile ma guardare questa parte del volto rivelerebbe se una persona ha un carattere forte

Se non è l’altezza a garantire un carattere forte, che cosa potrebbe essere? Si è osservato che una parte ben precisa del volto ci può rivelare se abbiamo questo carattere: si tratta della mascella.

Ebbene sì, avere una mascella forte potrebbe indicare che abbiamo una personalità forte. Chi ha una mascella robusta, infatti, sembrerebbe avere molta energia e resistenza, quindi riuscirebbe a sfidare meglio le avversità. Spesso chi ha la mascella forte tende anche ad essere molto testardo, altra caratteristica tipica delle persone di successo.

Insomma, si tratta di una curiosa correlazione statistica. Possiamo provare a vedere questa correlazione anche nella vita di tutti i giorni. Vediamo se le nostre conoscenze con più carattere hanno anche una mascella visibilmente robusta. Potremmo essere sorpresi di vedere che c’è in effetti un certo collegamento.