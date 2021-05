In Italia in piena crisi di alloggi, quella che vi stiamo per raccontare potrebbe essere la soluzione magica. La risposta a tutti coloro che desiderano una casa e che non la trovano. Non perché non vi sia offerta di abitazioni in Italia, tutt’altro. Ma perché i costi spesso sono inarrivabili per molte famiglie. E il ricorso al mutuo non è sempre possibile. Occorre avere un lavoro, altrimenti la banca non eroga il prestito. Inoltre il capitale prestato arriva fino all’80% del valore dell’immobile. L’altro 20 per cento lo deve mettere chi acquista.

Hanno 2 camere una cucina e un bagno e sono case che costano appena 8.000 euro

Il problema riguarda soprattutto i giovani, la fascia d’età dove è maggiormente diffuso il lavoro precario. Proprio per ovviare a questi problemi, il Governo Draghi ha pensato ad un aiuto per chi vuole comprare casa e ha meno di 35 anni. Una garanzia dello Stato che consente di acquistare casa col mutuo senza versare anticipi.

Ma torniamo alla soluzione di cui abbiamo fatto accenno sopra. Di recente ha spopolato alcune abitazioni molto particolari messe in vendita sul web. Hanno 2 camere una cucina e un bagno e sono case che costano appena 8.000 euro. Esatto, nessun errore, nessuna dimenticanza di zeri, si pagano ottomila euro. Anzi si pagavano, perché sono andate esaurite.

Perché costano così poco?

Perché sono case prefabbricata in legno che si montano in 2 giorni. Oltre al prezzo, il grande vantaggio di questa abitazione è che può essere posizionata ovunque. È sufficiente avere un appezzamento di terreno, volendo anche un giardino. È stata messa in vendita su una delle più famose piattaforme di e-commerce ed è andata esaurita in pochissimo tempo. Purtroppo per ora, viene venduta solo negli Stati Uniti.

Le case prefabbricate, in legno, stanno prendendo piede anche in Europa. In Italia ci sono diversi costruttori, specie al Nord. La transazione ecologica dell’economia favorirà sempre di più queste soluzioni di alloggi sostenibili e molto efficienti.

Il recupero di case abbandonate o in cattive condizioni è un altro modo per risolvere il problema della mancanza di alloggi senza cementificare ulteriormente. Per esempio in questo incantevole borgo ad un passo dal mito si può acquistare una casa al prezzo di un caffè.