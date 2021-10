Molti sono gli amanti del Superenalotto che non perdono mai l’appuntamento fisso della giocata settimanale. Sono coloro che credono nella fortuna e non c’è dubbio che, a volte, la hanno vinta. Ebbene, dobbiamo sapere che la digitalizzazione ha raggiunto anche il settore del gioco di Stato. Infatti, a partire dal 1° ottobre, Superenalotto ha introdotto una inedita novità con Winbox. Si tratta del sistema, tutto digitale, che aumenta le chance di vittoria. Il tutto, attraverso il semplice gesto di inquadrare il QR code, collocato sulla ricevuta di gioco. Ci chiederemo, però: “in che modo, ciò avviene?”. Qui, approfondiremo proprio questo argomento. Ecco, dunque, le nuove proposte del Superenalotto per aumentare le probabilità di vincere con un nuovissimo metodo digitale. Anzitutto, occorre scaricare sullo smartphone l’app del Superenalotto al fine di inquadrare il QR code e controllare se abbiamo vinto.

Le nuove proposte del Superenalotto per aumentare le probabilità di vincere

La prima estrazione con il nuovissimo metodo indicato, v’è stata sabato 2 ottobre 2021 e la prossima è fissata per sabato 9 ottobre. Scendiamo, però, più nel dettaglio per capire come si gioca con Winbox. Quest’ultimo è un nuovo sistema che segna la digitalizzazione del gioco in discorso. Grazie ad esso, aumentano le possibilità di vincere, con una contestuale semplificazione della procedura di partecipazione. Il tutto, senza spendere neppure un euro in più ma utilizzando la puntata originaria per ulteriori attività di gioco. Quindi, non si fa altro che continuare a sfruttare ulteriori chances di vincita, utilizzando la stessa schedina. Per giocare, basta inquadrare il codice, utilizzando l’apposita app scaricata. In tal modo, scopriremo subito se abbiamo vinto una dei premi disponibili, rispettivamente da 2, 20, 100 o 500 euro. Dopo aver fatto ciò, non si dovrà fare altro che attendere l’estrazione. Sicché, se non vi sarà stata alcuna vincita, avremo un’altra possibilità per giocare. In questa seconda tornata, potremo ottenere un premio che può essere di 3 o di 50 euro. Tuttavia, la cosa più importante da ricordare è che possiamo scansionare il QR Code solo fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione.

Winbox e le nuove vincite

In definitiva, con Winbox, si potranno vincere: 25 euro subito, semplicemente confrontando i numeri del quadrato con quelli delle combinazioni personali. Da questa giocata sono esclusi i numeri Superstar. Poi, si potrà vincere fino a 500 euro subito, attraverso l’utilizzo del nostro smartphone, inquadrando semplicemente il QR code. Una volta inquadrato, basta fermare la trottola e scoprire se si è vinto un premio, che può essere di 0, 2, 20, 100 o 500 euro. Ciò, fino alle 19,30 del giorno stesso dell’estrazione. Poi, c’è la seconda chance, che ci consente di vincere anche dopo l’estrazione, fino a 50 euro. Per partecipare, occorre tornare sull’app e scoprire se si è vinto da 3 a 50 euro.

