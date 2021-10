Una bellissima distesa verde che circonda l’abitazione è una gioia per gli occhi e fa un po’ d’invidia a chiunque. Il prato è, senza ombra di dubbio, uno degli elementi maggiormente decorativi di un’abitazione e spesso ne fa lievitare persino il valore economico.

Il prato è, però, anche un grandissimo impegno, specie quando occorre avere a che fare con ospiti sgraditi. Uno dei problemi più frequenti di chi si dedica a questo tipo di coltivazione è trovare coni di terra rialzata lungo il manto erboso. Eppure non sempre si tratta di un fattore negativo.

Ecco spiegato cosa sono i fastidiosi cumuli che molti trovano sul prato e perché non rimuoverli. Non si tratta di talpe, né di questi attivi animaletti che molti scambiano per talpe e che devastano di buchi il giardino. I responsabili sono persino più piccoli nelle dimensioni.

Chi produce i coni di terra seminati in giardino

I responsabili di questo fenomeno della natura sono i lombrichi, che rilasciano sul terreno i loro escrementi e formano piccoli cumuli di terra. Il problema non è solo estetico, perché questi coni di terra tendono a sporcare scarpe e ruote degli attrezzi di lavoro. In poco tempo anche vialetti e piccole aree di passaggio tendono a sporcarsi.

In realtà, questa sostanza organica è una vera risorsa in giardino per tantissimi motivi e non sempre conviene rimuoverla. Sorprenderà sapere che ogni giorno il lombrico produce una quantità di escrementi pari circa al suo peso. Se il numero di quelli presenti in giardino è molto grande, è facile comprendere perché questi coni siano così numerosi. Ma ecco perché la loro presenza non dovrebbe rappresentare un problema.

Gli escrementi dei lombrichi sono pieni di minerali, ma anche di microrganismi e numerose sostanze utili al terreno. Si tratta di un vero e proprio concime biologico per piante e terra, che migliorerebbe la qualità del terriccio. Potassio, azoto, magnesio, fosforo e calcio sono solo alcuni dei componenti.

La presenza dei lombrichi è, poi, utile per un gran numero di altre cose. Se un terreno senza lombrichi impiega circa 2 anni a smaltire i residui di foglie e taglio, con i lombrichi è necessario un tempo di circa 3 mesi. I lombrichi aiutano anche l’attività di drenaggio e consentono alle radici di svilupparsi maggiormente.

Sembra preferibile, quindi, sparpagliare i cumuli di terra lungo il prato, senza rimuoverli. Meglio farlo, però, quando le giornate sono ben calde e poco umide. Se la loro presenza è tuttavia eccessiva, è preferibile allontanarli mantenendo il terriccio più asciutto.