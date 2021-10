Pochi ingredienti, ma tutti di stagione, sono il vero segreto di piatti prelibati e sapori spettacolari grazie a cui rapire il palato dei propri commensali. Questa ricetta si propone di unire il sapore dei funghi a quello del cavolfiore, tutto quanto cullato da una base friabile che scrocchia al palato.

Chi ama raccogliere questo prodotto della natura non può certo perdere l’occasione di trasformarlo in un piatto dal sapore eccezionale. Perché proprio ora che sono arrivati i funghi bisogna provare quest’eccezionale crostata salata dal gusto autunnale e facilissima da preparare. Accanto ad un buon bicchiere di vino rosso, questa deliziosa crostata scalderà i primi freddi di autunno.

Gli ingredienti necessari per la crostata ai funghi misti e cavolfiore

250 grammi di farina integrale;

100 grammi di burro;

300 grammi di funghi misti a piacere;

un cavolfiore non molto grande;

una patata media;

timo q.b;

aglio q.b;

50 millilitri di panna;

2 uova medie;

noce moscata q.b;

prezzemolo q.b;

olio extravergine d’oliva q.b;

sale e pepe q.b.

Ora che sono arrivati i funghi bisogna provare quest’eccezionale crostata salata dal gusto autunnale

Questo ingrediente naturale è un vero jolly della cucina e si presta bene anche come condimento di una crostata. Bisognerà iniziare mescolando burro, farina e un pizzico di sale, fino a ottenere un composto abbastanza sabbioso. Poi occorrerà aggiungere 3 cucchiai di acqua e impastare il tutto fino a ottenere una palla sufficientemente morbida. Stendere la pasta per formare la base della torta e farla riposare in frigo per circa un’ora.

Una volta lavato il cavolfiore e privato la patata della buccia, bisognerà lessare entrambe in acqua con poco sale. Entrambe le verdure andranno poi schiacciate con uno schiacciapatate e trasferite in una boule.

Questo è il momento di aggiungere la panna, le uova precedentemente sbattute, la noce moscata, il sale e il pepe. Nel frattempo, affettare i funghi in fette spesse e spadellarli con olio, timo e un aglio in camicia.

Come dar forma alla crostata salata e come cuocerla

Togliere, quindi, la pasta dal frigo e collocarla in una tortiera con il fondo removibile. Versare sopra la crema di cavolfiore e alternare uno strato di funghi. Proseguire così per tutta l’altezza e completare con un ultimo strato di funghi.

Cuocere a 220 gradi per un quarto d’ora e poi per altri 30 minuti a 180 gradi. Guarnire la torta con qualche foglia di prezzemolo prima di servire tiepida.

