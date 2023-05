Basilico rigoglioso e fresco tutto l’anno? I contadini hanno 3 segreti infallibili che solo pochi conoscono: provali subito!

Il suo profumo fresco e inebriante ci fa innamorare di lui ogni anno: stiamo parlando del basilico. Questa pianta aromatica è la protagonista dell’estate. Moltissime persone ne hanno almeno una pianta in casa, perché con qualche foglia di basilico possiamo letteralmente trasformare ed arricchire i nostri piatti. Purtroppo, però, la maggior parte di noi non riesce a far durare a lungo questa pianta straordinaria. Ecco perché oggi ti vogliamo svelare tutti i segreti degli esperti del settore.

Il basilico è una pianta annuale che germoglia in primavera. Il suo periodo di massimo splendore è l’estate e in autunno inoltrato inizia ad appassire. Se il tuo basilico muore subito, evidentemente stai commettendo degli errori. Per correre ai ripari, devi conoscere il metodo giusto per coltivarlo e curarlo, ma non solo.

Prendersi cura del basilico non è così facile, perché basta un semplice errore per farlo morire prematuramente. Il nostro obiettivo oggi è quello di spiegarti in poche righe cosa fare per averlo verde e rigoglioso il più a lungo possibile. Se vuoi conoscere tutti i trucchi dei contadini, continua a leggere!

Basilico rigoglioso e fresco a lungo: poche e semplici mosse e i vicini ti invidieranno

Pesto alla genovese e insalata caprese? Sarebbe impensabile prepararli senza il basilico. Si tratta di una pianta molto delicata e l’annaffiatura è tra le principali cause della sua morte. Per non commettere errori ricordati di bagnare la pianta soltanto quando il terriccio non è caldo. I momenti migliori sono la mattina presto e la sera dopo il tramonto: non aver paura a bagnarlo due volte al giorno. La quantità d’acqua però può fare la differenza. Infatti, se bagni troppo il basilico potrebbe marcire, ma se lo annaffi poco si seccherà velocemente. Il segreto sta nel guardare il sottovaso: una volta annaffiata la pianta, questo deve bagnarsi ma non rimanere pieno d’acqua. Versa poca acqua alla volta, attendi qualche secondo e non sbaglierai.

Un altro elemento fondamentale è l’esposizione. Mai lasciare il basilico esposto a correnti d’aria perché perderà le sue foglie. Il basilico ama il caldo e il sole e pertanto l’esposizione diretta risulta la migliore, ma attenzione. In giornate di sole davvero roventi, proteggi la pianta dai raggi diretti. In alternativa, usa dei pannelli in polistirolo da mettere sotto oppure attorno al vaso per isolarlo dal caldo.

Vuoi averlo anche in inverno? Prova questo trucco geniale

Per avere il basilico rigoglioso e fresco e non farlo morire, aiuta la pianta fornendole i nutrimenti giusti. I contadini consigliano di usare tre ingredienti naturali che costano nemmeno un euro. Procurati le bucce di due banane, falle seccare alla luce del sole oppure al forno microonde, per fare più velocemente. Uniscile a tre fondi di caffè e a una bustina di lievito di birra. Mischia il tutto in un recipiente usando una forchetta e distribuisci questo prodotto in modo uniforme sul terriccio della pianta.

Questo mix fornisce alla pianta potassio e azoto, indispensabili per farla crescere senza fatica. Forniscilo alla pianta ogni sei settimane e potrai avere basilico fresco per tutto l’anno.