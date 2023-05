Questi 5 errori in cucina ti fanno ingrassare senza volerlo. Ecco come evitarli e la bilancia ti premierà

A volte, in cucina, si commettono degli errori per inesperienza. Nulla di male, nel senso che nessuno nasce chef. Però, a volte, questi sbagli possono portare a delle conseguenze sul nostro fisico. Nel senso che sono errori che potrebbero influire sul nostro peso, facendoci ingrassare senza volerlo. Ecco quali sono i 5 errori più clamorosi che devi evitare.

Siamo quasi a metà maggio e per più di una persona si avvicina la fatidica prova costume che, per molti, è un vero incubo. Facendoci pentire amaramente di non aver fatto quelle camminate al mattino o di aver fatto movimento in generale. A volte, però, nonostante i nostri tentativi di dimagrire, ci troviamo con la bilancia che sembra averci preso di mira.

E ci sembra di impazzire. Ma come? Io sto attento a quello che mangio, faccio attività fisica, eppure peso più di prima. Un vero problema se non si risale all’origine di questo processo. In realtà, proprio la cucina, che noi pensiamo essere nostra alleata, ci si ritorce contro. Non lei, come tale, ma per colpa nostra e degli errori che commettiamo nel fare i piatti. Vediamo quali.

Attenzione agli errori che si commettono involontariamente quando prepariamo da mangiare. Ci fanno ingrassare

Infatti, non tutti sanno che da alcune disattenzioni che facciamo in cucina, o da una prassi che ritenevamo innocua, potremmo crescere di peso. In particolare, questi 5 errori in cucina ti fanno ingrassare senza volerlo. E vanno aggiunti agli errori che si fanno, normalmente, come, ad esempio, non far riposare la carne prima di servirla.

Alcuni, davvero infidi, che ci fregano a nostra insaputa. Ad esempio, dosare in maniera corretta le porzioni è fondamentale. Se vogliamo dimagrire, il pugnetto di riso o di pasta, potrebbe essere più o meno grande. Meglio andare sul sicuro e pesare tutto con precisione, senza andare ad occhio. Esattamente come con il cucchiaio di olio che, a volte, tracima. Facendo aumentare le calorie in padella.

Ecco gli altri errori che si fanno in cucina e che possono costarci dei chili in più

Mangiare piatti precotti, anche se a noi sembrano poco calorici, comporta assumere i cosiddetti grassi cattivi. A nostra insaputa, contengono sale e zuccheri raffinati in quantità superiore al normale.

Abbiamo imparato, con ProiezionidiBorsa, a cucinare una pasta perfetta. Non è banale. Cuocere troppo la pasta andrà bene per chi non la ama al dente, ma aumenta l’indice glicemico, favorendo gli attacchi di fame. Insomma, decisamente meglio cuocerla al dente.

Questi 5 errori in cucina ti fanno ingrassare senza volerlo. Ti è mai capitato di farli anche tu?

Siamo d’accordo che le ricette andrebbero rispettate in tutto, altrimenti finiremmo per sfalsare il piatto. Però, nulla impedisce che si possano trovare dei sostituti ad alcuni ingredienti. Sappiamo che l’olio di oliva può tranquillamente essere usato al posto del burro. E la bilancia vi ringrazierà.

Infine, a proposito di cucinare, come fate le grigliate di pesce e carne? Ricordatevi che alzare troppo la fiamma, sotto i fornelli, finisce per formare delle glicotossine che, purtroppo, infiammano. E comportano anche aumento di peso. Meglio un bel cartoccio o, ancora di più, la cottura a vapore.