La bella stagione sta arrivando e molti di noi iniziano ad avere una cura particolare del proprio corpo. D’estate tendiamo a scoprirci di più e per questo ci teniamo ad essere tonici ed attraenti e facciamo molta attenzione all’aspetto della nostra pelle.

Una parte che amiamo curare sono sicuramente le gambe, così importanti nel definire un corpo atletico ed attraente.

Proprio le gambe nascondono una parte del corpo molto difficile da curare e da mantenere bella, le ginocchia.

Oggi parliamo di un problema comune a moltissime persone e di come le nostre ginocchia non saranno mai più ruvide e screpolate ma lisce e setose grazie a questo segreto.

Ecco perché dobbiamo prenderci cura di questa zona

Un problema molto frequente sono sicuramente le ginocchia screpolate e secche, in una parola ruvide. Il motivo è molto semplice, in fatti la pelle in questa zona del corpo è più sottile e per questo vicinissima all’osso. Di conseguenza non vi sono molte ghiandole sebacee né muscoli che con il flusso sanguigno apportano nutrimento ed idratazione.

Le ginocchia dunque sono una parte del corpo che tende in ogni persona alla secchezza se non le curiamo in modo specifico, ma la buona notizia è che possiamo prevenire e curare questo problema.

Le nostre ginocchia non saranno mai più ruvide e screpolate ma lisce e setose grazie a questo segreto

Se vogliamo prenderci cura delle ginocchia sicuramente dobbiamo spalmare con frequenza delle creme molto nutrienti e grasse come oli e burri vegetali, ad esempio il burro di karitè.

Nel caso la situazione fosse disperata possiamo addirittura pensare di usare le creme viso a base di acido ialuronico che nutrono a fondo rigenerando l’epidermide, oppure questa crema idratante fai-da-te miracolosa.

Se il problema tende a rimanere possiamo pensare a degli impacchi da lasciare agire sulla pelle a lungo. Con la costanza nello spalmare la crema vedremo presto i risultati.

Le nostre ginocchia saranno lisce ed idratate, addirittura morbide e setose al tatto!