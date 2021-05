Attingere alla letteratura poliziesca per risolvere i complicati enigmi della psiche. Una trovata a dir poco geniale. Eppure le analogie fra indagine psicologica e indagine investigativa poliziesca sono molte. Matteo Rampin, psichiatra e psicoterapeuta ha dedicato all’argomento approfonditi studi finendo per specializzarsi in psicologia breve e ipnosi. Ecco come risolvere problemi psicologici come tic, fobie, manie e ansie grazie alle tecniche utilizzate dai detective.

Come si applica questa metodologia?

L’inconscio come scena del crimine. A tutti gli effetti va scoperto il colpevole e per arrivare a ciò bisogna intraprendere esattamente lo stesso percorso d’indagine e analisi che farebbe un vero agente investigativo. Una volta individuata la natura del disturbo clinico, inizia una fase di raccolta degli indizi che vanno collocati secondo una prospettiva del tutto diversa dal metodo tradizionale.

Bisogna vestire i panni di un criminale che deve occultare il proprio delitto, nascondendo pertanto la «verità» sotto una verità apparente. La ricerca del movente sarà sovrapponibile alla ricerca delle cause del disturbo. Infine attraverso particolari tecniche comunicative, simili a quelle adottate durante gli interrogatori dei sospettati, si tenderanno dei veri e propri trabocchetti al paziente. Trucchi mirati a far rivelare al soggetto la via d’uscita dalla sua personale trappola. Ecco svelato l’assassino.

Tic, fobie, manie, ansie curate da moderni Poirot e Sherlock Holmes. Dal problema alla soluzione attraverso questo particolare modello di indagine che sta rivoluzionando il mondo della psicoterapia sempre più aperta all’analisi breve e all’abbandono di terapie lunghe anni.

Un approccio che ha spalancato nuovi orizzonti sia teorici che pratici in campo terapeutico. Dal disturbo alla causa in pochi passi, affinando l’indagine attraverso l’uso sapiente della parola e dell’ipnosi. La metodologia della Terapia Breve Strategica si serve della logica strategica e paradossale utilizzata per la risoluzione dei problemi di matematica e fisica. Oltre che in ambito scacchistico e militare.

L’equazione utilizzata dall’autore:

psicopatologie = problemi logici

Utilizzare stratagemmi, astuzie e mosse a sorpresa per risolvere una grande quantità di disturbi mentali senza dover ricorrere all’utilizzo dei farmaci. Ecco come si può diventare infallibili psico detective investigativi per risolvere i problemi dell’uomo.