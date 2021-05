Tutti in casa abbiamo delle camicie nuove e appena comprate. Sono quelle che usiamo per uscire, per fare un giro con gli amici o per andare a lavoro. Ma poi ce ne sono altre nell’armadio che non usiamo da un bel po’. Si tratta di quelle camicie ormai vecchie, sgualcite, rovinate dal tempo o bucate. E, se non riusciamo ad aggiustarle, il nostro primo istinto è sicuramente quello di gettarle via. Ma da adesso le cose potrebbero cambiare. Infatti, le nostre camicie vecchie o bucate non finiranno mai più nella spazzatura perché da oggi conosciamo questi riutilizzi davvero geniali.

Realizziamo un tappeto davvero fuori dal comune con una nostra vecchia camicia

Una camicia ormai inutilizzabile può diventare un carinissimo tappeto. Infatti, se ne abbiamo una colorata o con dei disegni e delle stampe interessanti, dovremo solo metterci all’opera. Tagliamone un pezzo della parte inferiore, giriamola e continuiamo a tagliare. Per far capire, immaginiamo di star sbucciando un frutto. In questo modo, avremo una striscia intera. Ripetiamo l’operazione, collezionando una decina di strisce, allunghiamole poi e uniamole agli estremi facendo dei nodi. Intrecciamole tra di loro, creando delle piccole trecce e infine cuciamole dall’esterno.

In alternativa potremo anche ricavare degli utili stracci per pulire casa

Se però il cucito non è il nostro forte o non abbiamo tempo di creare il nostro tappeto personalizzato, possiamo buttarci su un’altra idea. Infatti, le vecchie camicie possono diventare degli utilissimi panni e stracci per pulire casa e rimuovere la polvere. Ci basterà dividerle in piccoli rettangoli e utilizzarle fino a che non saranno da buttare!

Dunque, ora lo sappiamo. Le nostre camicie vecchie o bucate non finiranno mai più nella spazzatura perché da oggi conosciamo questi riutilizzi davvero geniali! Sicuramente queste idee ci torneranno utili in diverse occasioni e ci faranno risparmiare non poco!

