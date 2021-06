Con l’arrivo dell’estate la maggior parte delle persone progetta e organizza le vacanze nel migliore dei modi. L’obbiettivo principale è sicuramente tutto quello che servirà durante le vacanze, come hotel, viaggio e così via. Anche organizzare la valigia è sempre una piccola impresa. Porta via molto tempo, e per paura, spesso si fa una piccola lista delle cose fondamentali per non tralasciare nulla.

Oltre a questi progetti ed organizzazioni per una buona riuscita della vacanza, bisognerà pensare anche al rientro. Per non vanificare il relax e il riposo con una casa in disordine e sporca, sarà fondamentale preparare il tutto con delle mosse intelligenti da fare in casa prima di partire per una vacanza.

Ecco cosa fare prima di partire per una vacanza

La prima cosa da fare è mettere in ordine al meglio tutti gli spazi delle casa. Raccogliere lenzuola, asciugamani e indumenti che dovranno essere lavati e programmare i vari lavaggi con eventuali tempistiche di asciugatura, stiratura. Infine iniziare a mettere da parte gli indumenti che dovranno essere riposti in valigia.

Dopo questo passaggio sarà importante fare una pulizia generale, partendo delle camere da letto e del salone, infine bagno e cucina. Non bisogna tralasciare nulla per non avere brutte sorprese al ritorno. Come ad esempio un’invasione di formiche per qualche granellino di zucchero o un po’ di cibo sotto al tavolo della cucina.

Oltre a questo, bisognerà dare uno sguardo nel frigorifero e in dispensa per controllare cibi in prossimità di scadenza da consumare subito. Sarà fondamentale controllare la pasta e la farina che con il caldo possono formare i tanti odiati animaletti che durante la nostra assenza possono crescere indisturbati.

Le mosse giuste ed intelligenti da fare in casa prima di partire per una vacanza

Oltre alla pulizia generale e accurata sotto determinati aspetti, non bisogna dimenticare di buttare la spazzatura ed eventualmente lavare i contenitori sporchi. Così si eviterà la formazione di animali o di attirarne, ed eventualmente la puzza di una spazzatura vecchia di giorni.

Sarà importante scollegare gli elettrodomestici per evitare qualsiasi danno come un corto circuito. Inoltre è una buona idea chiudere la chiavetta del gas e dell’acqua per evitare perdite improvvise. Inoltre prima di andar via, lasciar arieggiare la casa, magari lasciando anche gli armadi aperti per prevenire cattivi odori.