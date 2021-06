La Borsa di Milano ieri ha reagito con forza alla brutta chiusura di venerdì. Ma soprattutto ha reagito con determinazione ad un avvio che lasciava presagire il peggio. Ieri in avvio i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) hanno aperto sotto i 25.000 punti. Nell’articolo “Ecco perché Piazza Affari è in bilico e questa settimana rischia il crollo”, i nostri Analisti avevano evidenziato questo pericolo. In caso di discesa sotto i 25.000 punti la Borsa di Milano avrebbe rischiato di precipitare. Per fortuna dopo l’apertura sotto questa soglia, sono scattati immediatamente gli acquisti che hanno riportato i prezzi sopra questo determinante supporto.

A Piazza Affari è arrivato il momento dell’evento da tanto tempo atteso?

Ieri, al termine della seduta il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 25.397 punti. Sullo slancio della prima seduta, chiusa sui massimi della giornata, adesso i prezzi possono trovare la forza di risalire sopra i 25.600 punti. Una chiusura sopra questo livello permetterebbe al Ftse Mib di avere l’opportunità di spingersi fino a 26.000 punti entro la fine della settimana. Se ciò avvenisse i prezzi non solo realizzerebbero il massimo degli ultimi 13 anni, ma si aprirebbero la strada al rally estivo.

Alla luce di questo scenario è naturale domandarsi se a Piazza Affari è arrivato il momento dell’evento da tanto tempo atteso. Naturalmente non sarà così in caso di seduta negativa, perché riaffioreranno le debolezze che hanno caratterizzato l’andamento della scorsa settimana. Per puntare al record entro questa settimana, i prezzi del Ftse Mib non devono scendere sotto quota 25.200 punti. Se ciò accadrà l’indice maggiore di Piazza Affari calerà a 25.000 punti, ma potrebbe anche scendere sotto questa soglia.

Banca IFIS in rampa di lancio?

Ieri in Piazza Affari si è assistito ad un rimbalzo dei titoli bancari dopo la deludente seduta di venerdì. Proprio questa reazione ha permesso alla Borsa di chiudere in positivo. Tra questi un titolo è schizzato in alto, realizzando il migliore guadagno del listino, Banca IFIS.

Il titolo è balzato in alto dell’8,7% e ha chiuso a 13,7 euro. Con la seduta di oggi l’azione è tornata sui massimi dal febbraio dello scorso anno. Il balzo dei prezzi è il segnale che la corsa rialzista può riprendere dopo una pausa di un mese. Il superamento dei 14 euro spingerà i prezzi a 15,21 euro. Qui chiuderanno un gap aperto nella seduta del 24 febbraio del 2020. Al ribasso una discesa sotto i 13,30 euro sarà un segnale negativo e riporterà l’azione verso il supporto dei 12,5 euro.

