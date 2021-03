Le piante abbelliscono le nostre case, rendendole più allegre e colorate con i loro fiori.

Ma non tutti riusciamo a dedicare alle nostre piantine il giusto tempo e non tutti ci ricordiamo costantemente di prendercene cura. Capita spesso infatti che queste muoiano oppure si secchino.

Ma ci sono buone notizie all’orizzonte anche per chi ha il pollice nero.

Le migliori piante da tenere in appartamento, che non muoiono mai e sono adatte proprio a tutti

C’è da dire che non tutte le piante sono uguali. Alcune sono molto delicate e hanno bisogno di cure e di attenzioni costanti. Altre sono più forti e sopravvivono anche alle condizioni più avverse.

Ma in cambio purificano l’aria e danno anche grande allegria e luce all’appartamento poiché molto colorate.

Kalanchoe

È una pianta grassa. Essa riesce a vivere in condizioni sia di eccessiva luce, che in condizioni di luce scarsa. Molto semplice da coltivare e ricca di fiori.

Orchidea phalaenopsis

È una tipologia di orchidea facile da coltivare. Si adatta a situazioni di scarsa luminosità, ma anche alle temperature di casa. Richiede semplicemente un po’ di attenzione sull’acqua.

Camomilla

I fiori della camomilla addobbano le nostre case e sono semplici da coltivare. Esso non richiedono particolari cure. Inoltre tengono lontano i parassiti.

Giglio della pace

Facile da coltivare, non richiede cure ed ha fiori meravigliosi. Tuttavia non è adatto a chi ha bambini o amici pelosi in casa, questo perché è una varietà velenosa.

Bromelia

Una pianta molto adatta all’appartamento. Ha dei meravigliosi fiori gialli o arancio. Non richiede particolari cure e soprattutto può essere innaffiata una volta al mese.

Queste le migliori piante da tenere in appartamento, che non muoiono mai e sono adatte proprio a tutti.

Non resta che scegliere quella più adatta alle nostre esigenze.

